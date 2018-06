Riki | «Più felice non si può»

vanityfair

: RT @Giuseppe_Black: @ocveanselena Ovvio che per un cantante esordiente è più difficile vendere con musica in inglese, ma a me anche se Emma… - lydsmmartini : RT @Giuseppe_Black: @ocveanselena Ovvio che per un cantante esordiente è più difficile vendere con musica in inglese, ma a me anche se Emma… - celestegitto00 : RT @inwinterslife: Una persona che canta a ripetizione i suoi inediti durante il serale voi non la definite avvantaggiata? L'anno scorso qu… - areumybeginning : Il problema è che Einar in sè ha lacune mostruose, specie in live, la Sony non ha sborsato nepoure un centesimo per… -

(Di domenica 3 giugno 2018) Questa intervista è tratta dal numero 22 di Vanity Fair in edicola il 30 maggio La prima canzone che ha scritto: Una calza sì, una calza no. Ispirata a una storia vera: «Avevo sette anni, ero al mare con la mia famiglia e io mi ero ferito a un piede. Così mia mamma mi aveva messo una calza, solo una, per non far passare la sabbia. Il testo non me lo ricordo bene, faceva così più o meno: una calza sì, una calza no, ma io non lo so. Tutti sulla spiaggia battevano con i secchielli». Oggi, nome d’arte di Riccardo Marcuzzo, ha 26 anni e di hit – estive e no – ne ha indovinate diverse. E nel nuovo album, Live & Summer Mania, un repack di Mania con versioni live delle sue canzoni, in uscita il 15 giugno, lancia anche in Sud America il singolo dell’estate, in spagnolo, Dolor de cabeza, insieme alla boy band americana degli CNCO. Secondo classificato ad Amici lo scorso anno, in poco ...