RIFORMA PENSIONI 2018 | QUOTA 100 Requisiti età-contributi per superare la Legge Fornero

RIFORMA PENSIONI - Salvini : smonteremo la Fornero a pezzi - le novità : Parte il Governo Conte e la Riforma Pensioni , così come il lavoro, restano al centro del dibattito politico. “Via la legge Fornero [VIDEO]”, ha detto a Roma il nuovo ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, trovandosi in piena sintonia con l’alleato di governo, Matteo Salvini , neo ministro dell’Interno, che a Treviso ribadisce: “Smontare la legge Fornero pezzo per pezzo”. Quello che per anni è stato il cavallo di battaglia ...

RIFORMA PENSIONI GOVERNO CONTE/ Di Maio : Quota 100 per superare la Legge Fornero : RIFORMA PENSIONI , ultime notizie. Di Maio : Quota 100 per superare la Legge Fornero . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 giugno

RIFORMA PENSIONI - Di Maio conferma il supermaento della legge Fornero : Il superamento della legge Fornero è stato uno dei temi chiave della campagna elettorale e del successo dei partiti che attualmente guidano la compagine di Governo. Non sorprende quindi che con le prime dichiarazioni del neo Ministro Luigi Di Maio sia arrivata la conferma della prossima Riforma previdenziale, che dovrebbe avere un impatto elevato sulla rigidita' del sistema attraverso l'impiego delle quote. Ma tra i provvedimenti che vengono ...

Elsa Fornero : "Per abrogare la RIFORMA delle pensioni servono le risorse - non basta amare il popolo" : "Non basta amare il popolo per trovare le risorse, ci vuole anche capacità di leggere i vincoli del sistema economico". Lo ha detto l'ex ministro Elsa Fornero nel corso di un incontro con i giornalisti al Festival dell'Economia di Trento.Fornero ha ricordato che l'abrogazione della riforma che porta il suo nome ha "costi economici e sociali proibitivi" così come sono "già molto elevati i costi per la quota 100 e il ...