RIFORMA PENSIONI 2018 Quota 100 | Boeri a Di Maio “collaboriamo | ma Governo sia preciso”

ilsussidiario

: Elsa Fornero: 'Per abrogare la riforma delle pensioni servono le risorse, non basta amare il popolo' - HuffPostItalia : Elsa Fornero: 'Per abrogare la riforma delle pensioni servono le risorse, non basta amare il popolo' - AbateCapitano : @AntoCMILAN Sul divano dalle 14, parlo 'ai miei tempi' e ho appena letto un articolo sulla riforma delle pensioni.… - robertolotito : RT @MPenikas: AI.: Pensioni. Riforma pensioni, 'quota 100 per superare la Fornero'. Così Di Maio -

(Di domenica 3 giugno 2018)Conte.100, le perplessità che Dideve affrontare. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. «Ilsia preciso a riguardo di annunci e novità»: Tito, presidente dell’Inps, ha voluto ricordare in una intervista a Sky Tg24 l’importanza della “precisione” sul fronte100 in questi giorni avanzata dal neonatoLega-M5s per provare a superare la Legge Fornero. «Siamo pronti a collaborarea mettere in atto le decisioni che verranno prese. L’unica cosa che chiedo è che gli annunci siano precisi». Ma come giustamente riporta il n.1 dell’Inps, «se si parla di100, vuol dire che un lavoratore che ha 60 anni di cui 40 di contributi potrà andare in pensione, stiamo creando questa aspettativa. Se invece si vuole porre una condizione anagrafica di 64 anni, questo è diverso, ed è bene ...