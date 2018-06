Richiedenti asilo muoiono annegati nel lago

Migranti - Corte di Giustizia : “Richiedenti asilo non possono essere respinti senza ok del paese Ue di provenienza” : Un richiedente asilo che si sposti sul territorio europeo non può essere respinto verso il paese nel quale ha fatto domanda di protezione internazionale se non con il consenso implicito o esplicito di quest’ultimo. Lo ha stabilito la Corte europea di Giustizia, con una sentenza nella quale prende in esame il caso dell’iracheno Adil Hassan. Dopo aver fatto domanda di protezione internazionale in Germania, Hassan si era spostato in Francia. Lì era ...