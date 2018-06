Ricerca | svelato il linguaggio segreto delle cellule

meteoweb.eu

: RT @DigitalCoachIT: ?? La Ricerca di @DigitalCoachIT ha svelato che solo l'8% delle aziende ha > 20 persone dedicate al #DigitalMarketing. 7… - paola_mar22 : RT @DigitalCoachIT: ?? La Ricerca di @DigitalCoachIT ha svelato che solo l'8% delle aziende ha > 20 persone dedicate al #DigitalMarketing. 7… - ItaliaStartUp_ : RT @DigitalCoachIT: ?? La Ricerca di @DigitalCoachIT ha svelato che solo l'8% delle aziende ha > 20 persone dedicate al #DigitalMarketing. 7… - DigitalCoachIT : ?? La Ricerca di @DigitalCoachIT ha svelato che solo l'8% delle aziende ha > 20 persone dedicate al… -

(Di domenica 3 giugno 2018) Il Politecnico di Losanna ha condotto uno studio, i cui risultati sono stati pubblicati su “Small“, utilizzando una minuscola videocamera (mille volte più piccola di una goccia di pioggia), che ha osservato il comportamentoe ha consentito di decifrarne il, fatto di molecole. Lehanno comportamenti unici: quando entrano in contatto con uno stimolo esterno producono diverse quantità di molecole e comunicano con le altrein modo diverso. Oggetto dello studio è stato quindi il meccanismo che controlla il comportamento di ogni singola cellula. Il team di esperti ha costruito una piccolissima videocamera, all’interno della quale è stata introdotta una cellula, che è stata osservata in azione: ne è stato registrato il comportamento in tempo reale fino a 12 ore consecutive, senza modificare il suo ambiente, controllando ...