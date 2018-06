Regata Rep Marinare | Amalfi su Genova

Regata delle Repubbliche Marinare 2018 a Genova/ Video - vince Amalfi per un soffio - ultima Pisa : Regata delle Repubbliche Marinare 2018: si è svolta a Genova la nuova edizione della gara che ha visto trionfare per un soffio Amalfi, ultimo posto per Pisa.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 18:58:00 GMT)