Ravenna | carabiniere porta due donne in caserma e segna lo straordinario Indagato

Ravenna - NOTTE HOT IN CASERMA E SEGNA LO STRAORDINARIO/ Carabiniere furbetto ora nei guai : RAVENNA, NOTTE hot in CASERMA e SEGNA lo STRAORDINARIO. Carabiniere indagato per truffa e falso: ha avuto un rapporto sessuale con una ragazza conosciuta prima in un bar(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:07:00 GMT)