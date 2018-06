Quella lezione di economia che ci dà la storia

Quella donna fragile contro i clan : una lezione di civismo e coraggio : Si chiama Simona, non riveleremo il suo cognome per non esporla a nuovi rischi, ed è la cittadina disabile che in un bar della periferia di Roma Est, alla Romanina, ha tenuto testa a due esponenti della famiglia Casamonica e alla loro prepotenza.Ma dobbiamo ringraziarla per il coraggio civile di reagire, sola contro tutti, di denunciare, non piegarsi, non lasciarsi intimorire, perché il suo comportamento ieri ha consentito ...