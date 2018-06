Pronostico Serbia vs Cile | Amichevole Internazionale 4-6-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 3 giugno 2018)di, Lunedì 4 Giugno. Matic e Milinkovic-Savic dal 1′. Rueda senza Sanchez e Vidal., lunedì 4 giugno. A dieci giorni dall’inaugurazione della Coppa del Mondo in Russia si affrontano due nazionali di cui solo una, la, sarà presente. Come arriva ladel ct Mladen Krstajic? Laparteciperà ai mondiali dopo aver vinto il girone di qualificazione precedendo Galles e Irlanda realizzando 20 reti in 10 partite. Il ct Mladen Krstajic ha annunciato la lista definitiva dei giocatori che prenderanno parte ai mondiali: non ci sarà a sorpresa Mijat Gacinovic, centrocampista dell’Eintracht Francoforte vincitore della Coppa di Germania ai danni del Bayern Monaco. Nelle ultime due amichevoli ha battuto la Nigeria per 2-0 ed è stata sconfitta per 2-1 dal Marocco. Inserita nel ...