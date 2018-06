Problemi al motore | pilota costretto ad atterrare in mezzo al traffico L’incredibile

F1 - Gp Monaco : vince Ricciardo nonostante Problemi al motore. Secondo Vettel - poi Hamilton : PRINCIPATO DI Monaco - Redenzione. La chiama così Daniel Ricciardo la sua settima vittoria in carriera, la seconda dell'anno dopo Shanghai, la prima a Montecarlo dove due anni fa la perse per un ...

F1 - GP Spagna 2018 : Problemi al motore della Ferrari di Kimi Raikkonen. Il finlandese userà la seconda power unit : Non inizia nel migliore dei modi il weekend di Kimi Raikkonen e della Ferrari, nel quinto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno in Spagna. Il finlandese, nel corso delle prove libere 2, era stato costretto ad interrompere anzitempo il proprio lavoro in pista a causa di un’anomalia riscontrata sulla power unit della sua SF71H. I tecnici del Cavallino Rampante si sono subito attivati per verificare l’origine del problema. ...