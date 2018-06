Playoff Serie C | ecco gli accoppiamenti delle semifinali

Risultati Playoff Serie C - il Cosenza è pazzesco : tutto facile per il Catania [FOTO] : 1/21 Davide Anastasi/LaPresse Anastas ...

Serie B - Playoff; Cittadella-Bari 2-2 : Bartolomei spinge i veneti in semifinale : CITTADELLA - Il Cittadella può continuare a sognare, il Bari invece deve rimandare tutto alla prossima stagione. Sono i veneti infatti a guadagnare l'accesso alla semifinale dei play-off di Serie B, ...

RISULTATI Playoff Serie C/ Catania in semifinale con Cosenza e Siena - beffa atroce per la Reggiana! : RISULTATI PLAYOFF SERIE C: Catania, Cosenza, Reggiana e Sudtirol sono le quattro squadre che si qualificano per le semifinali, beffa atroce per la Reggiana eliminato all'ultimo secondo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 22:22:00 GMT)

Serie B - Playoff : pari d'oro del Cittadella - Bari eliminato. In semifinale c'è il Frosinone : Pugliesi avanti con Galano, poi doppietta di Bartolomei. Nené porta la sfida ai supplementari ma il pareggio qualifica i padroni di casa

Serie B - Playoff : Cittadella-Bari 2-2 dopo i supplementari : Il Cittadella continua la corsa playoff e si regala la sfida contro il Frosinone. Il Bari di Grosso chiude la stagione con una sconfitta che brucia: 2-2 il punteggio finale, frutto delle reti , tutte ...

RISULTATI Playoff Serie B / Diretta gol live score - 1^ turno : Cittadella in semifinale - si gioca al Penzo! : RISULTATI SERIE B: Diretta gol live score delle partite in programma oggi 3 giugno 2018. In campo per il primo turno preliminare dei play off del secondo campionato italiano.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 20:58:00 GMT)

Risultati Playoff Serie C / Diretta gol live score : Sudtirol in semifinale - via alle altre sfide! (quarti) : Risultati playoff Serie C, Diretta gol live score delle partite di ritorno dei quarti, oggi domenica 3 giugno. Il Sudtirol è la prima semifinalista, in serata le altre tre partite(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 19:50:00 GMT)

RISULTATI Playoff Serie C/ Diretta gol live score - ritorno quarti : in campo al Druso! : RISULTATI PLAYOFF SERIE C, Diretta gol live score delle partite di ritorno dei quarti, oggi domenica 3 giugno. Stavolta si gioca in casa delle teste di SERIE(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 17:34:00 GMT)

Serie B Playoff - Venezia-Perugia - probabili formazioni e tempo reale alle 21. Dove vederla in tv : VENEZIA - Stasera alle 21 Venezia e Perugia in campo per il turno preliminare dei play off: chi passa raggiunge in semifinale il Palermo. Gara secca , con sfida nella sfida tra Pippo Inzaghi e ...