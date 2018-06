Pietro Bartolo | A Salvini dico | opera da ministro e non da propagandista

huffingtonpost

(Di domenica 3 giugno 2018) Se c'è un uomo simbolo di una Italia solidale, generosa, impegnata in una solidarietà fattiva, quotidiana, nei confronti di migranti e rifugiati che in questi anni sono sbarcati sulle coste siciliane, quest'uomo è, 62 anni, il "medei migranti", impegnato da una vita ormai a Lampedusa, reso famoso dal film "Fuocoammare" di Gianfranco Rosi, vincitore nel 2016 dell'Orso d'oro a Berlino. Nel giorno in cui il neodell'Interni Matteo, è a Pozzallo, il "medei migranti" parla in esclusiva con HuffPost. "Mi auguro con tutto il cuore – afferma il dottor– che Matteosi renda conto di non essere più in campagna elettorale, dimostrando dadell'Interni non solo equilibrio, lungimiranza ma anche umanità nei confronti dei più indifesi tra gli indifesi". Quanto poi ...