Pierre Moscovici a Mezz' ora in più | Le decisioni si prendono a Roma e non a

(Di domenica 3 giugno 2018) "Bisogna rispettare le democrazie: lesi, non sui mercati o a Bruxelles. È ache si decide la politica italiana. Ora lavoreremo insieme a un Paese che è essenziale per l'Unione europea". Intervistato da Lucia Annunziata a'ora in più, su Rai 3, il commissario europeo agli Affari economici,, lancia un segnale positivo nei confronti del nuovo governo italiano."Il mio messaggio oggi è: benvenuto governo italiano", ha aggiunto. Sulla natura del nuovo esecutivo, critico nei confronti di Bruxelles, il commissario europeo ha detto: "Dobbiamo collaborare. So benissimo che questo governo sarà diverso da quelli precedenti. Non posso avere delle linee rosse: avrò un dialogo sulla base delle proposte che farà il governo nel quadro della sua azione. Rifiuto completamente qualsiasi idea ...