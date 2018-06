Per ricostruire serve la politica | non la demonizzazione

Pd : Veltroni - Gentiloni Per ricostruire - torni la sinistra : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “La sinistra farebbe un errore gravissimo a pensare a fronti indistinti contro il populismo. Il populismo moderno si batte con la radicalità di un riformismo che aggredisca il tema della precarietà e quello dell’equità fiscale”. Così l’ex segretario del Pd Walter Veltroni, che in un colloquio con Eugenio Scalfari su Repubblica lancia un appello ai dem per un partito “unito, aperto, ...

Pd : Veltroni - Gentiloni Per ricostruire - torni la sinistra (2) : (AdnKronos) – “Se nascerà un governo di centrodestra – osserva Veltroni – non ci sarà nulla da festeggiare, per la sinistra. Importanti conquiste civili e sociali saranno messe in discussione e il mix di spirito antieuropeo e di incompetenza, di cui abbiamo avuto prova in questi giorni, potranno precipitare il Paese in una crisi grave”, avverte Veltroni, secondo cui “la sinistra non può stare ferma e coltivare ...

Salvini conferma nome Paolo Savona a Economia : ai tavoli europei non Per sfasciare ma ricostruire : Matteo Salvini conferma che l'economista Paolo Savona è il ministro designato da Lega e M5S per l'Economia.

Nazionale - Mancini : "Che orgoglio - qui Per ricostruire e vincere" : Il neo ct azzurro: "È il momento giusto, ripartiamo dai sogni. Chiamerò Balotelli e parlerò con Buffon"

Martina al PD : “Datemi un anno di tregua Per ricostruire il partito - Renzi dia una mano” : Il segretario reggente del partito Democratico chiederà all'Assemblea Nazionale di sabato prossimo un ulteriore anno per cominciare a ricostruire il partito: "Congresso nel 2019, solo così potremo rompere antichi vizi, spezzare lo sterile dibattito cristallizzato per correnti, per filiere. lo dico: le idee prima della conta".Continua a leggere

Corecom : "Raccontare Per ricostruire" : lunedì 14 maggio a Roma - sede Agcom - presentazione progetto "Tv di comunità" edizione 2018 : ... attraverso il racconto di buone notizie legate ai temi di economia, cultura, turismo e legami sociali. Appunto: "Raccontare per ricostruire"

Nuova pelle creata dalla stampante 3D - sarà utilizzata Per 'ricostruire' le ustioni : Le nuove stampanti 3D stanno avendo un largo utilizzo nella robotica, in progetti scientifici e persino in ambito clinico. La capacità di stampare su nuovi materiali, frutto delle ultime tecnologie, ...

Designing Civic Consciousness : cinque giorni di conferenze e workshop Per ricostruire la coscienza civile : ... Brunelleschi a fine Quattrocento realizza una cupola autoreggente perché la sua città ideale si fonda sulla scienza e sull'ingegno umano, a metà Ottocento William Morris promuove un ritorno all'...

Di Vito - Msn - : 'Candidato con la Lega Per ricostruire Avellino' : ... il declino del commercio, dell'artigianato e dell'industria, hanno fatto registrare pesanti ricadute sull'economia e sulla società. La chiara testimonianza di ciò è la forte penalizzazione che le ...

Molise : SPeranza - bipolarismo senza sinistra - azzerare e ricostruire : Roma, 23 apr. (AdnKronos) - “In Molise ha vinto la destra e la partita è stata con i Cinquestelle. Leu al 3,2 e il Pd all'8,7. Si sta consolidando un nuovo bipolarismo senza la sinistra. È sempre più chiaro che l'unica strada per evitarlo è azzerare e ricostruire tutto”. Lo scrive su Facebook il coo

Giornata della Terra - Raggi : lavoriamo “Per ricostruire una città più rispettosa delle persone e dell’ambiente” : A Roma si sta lavorando “per ricostruire una città più rispettosa delle persone e dell’ambiente“: lo ha spiegato il sindaco Virginia Raggi, intervenendo al Villaggio per la Terra nel corso del talk ”Obiettivo 2030, l’Italia e la sfida per lo sviluppo sostenibile” al quale hanno partecipato anche il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, il Presidente di Earth Day Italia Pierluigi Sassi e il portavoce ...

Bersani : 'Ricostruire area progressista plurale; ecco i paletti Per Governo M5S' Video : In occasione della puntata di DiMartedì di questo 17 aprile è intervenuto Pierluigi Bersani, esponente di Articolo Uno - MDP e deputato rieletto alle scorse elezioni con Liberi e Uguali [Video]. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto. Bersani: 'Farei partire Governo 5 Stelle su 4-5 paletti' Parlando dell'attuale fase di incertezza istituzionale Bersani ha detto: 5 Stelle e Lega [Video] sono un po' di fronte al Dilemma di Ovidio: né con ...