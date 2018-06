Pensioni | perché la “quota 100” conviene a chi ha tanti anni di contributi

Pensioni - perché la spesa torna a salire (malgrado la legge Fornero) : Grazie alla legge Fornero la spesa Pensionistica in Italia si è ridotta negli ultimi anni, ma già tra qualche mese - dal 2020, per la precisione - tornerà a crescere toccando il picco nel 2042. E' quanto si...

Pensioni - perché la previdenza complementare è rischiosa e non conviene : In tanti mi avete chiesto di parlare del blog di Area pro labour secondo cui “la costituzione di una pensione complementare costituisce, allo stato attuale, quasi una necessità“. È forse cambiato qualcosa nella normativa, nei prodotti o più in generale nella realtà? Non è certo sostanziale la modifica alla percentuale minima di Tfr da destinare a fondi pensione e simili contenuta nella legge per la concorrenza del 2017; e comunque non ...

Pensioni - perché la riforma M5S-Lega fa pagare il conto ai giovani : Superare la legge Fornero tende a favorire i lavoratori anziani con carriere contributive continue a scapito di lavoratori ancora più anziani, ma con carriere lavorative spesso interrotte (come le donne). Ma soprattutto lascia il conto da pagare ai giovani...

Pensioni - come funziona la previdenza complementare. E perché è ormai necessaria : di Bruno Laudi* In un precedente intervento su questo blog abbiamo parlato del recupero del Trattamento di fine rapporto per quei lavoratori che hanno scelto di versare la propria quota di Tfr al Fondo di tesoreria gestito dall’Inps. Il nostro sistema però contempla, ormai da oltre un decennio, anche l’accantonamento delle quote di Tfr nei fondi di previdenza complementare, oltre quello obbligatorio di competenza dell’Inps. La previdenza ...

Pensioni - perché abolire la legge Fornero sarebbe un delitto contro i giovani : Oltre ai rischi per la tenuta del sistema previdenziale, l'aspetto più grave di un’eventuale abolizione della riforma sta nell'impatto sull'equità intergenerazionale. Si continuerebbe a dare risorse alle generazioni anziane togliendole ai giovani...

