Pensioni e reddito di cittadinanza priorità del governo | novità da Di Maio

LUIGI DI MAIO SU JOBS ACT E REDDITOMETRO/ Pensioni - il leader M5S : “Superiamo Fornero grazie a quota 100” : LUIGI Di MAIO su JOBS Act e REDDITOMETRO. Il leader M5S: “Troppa precarietà, la gente non ha più certezze”. Video pubblicato su Facebook dal neo ministro del lavoro e dello sviluppo(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 15:09:00 GMT)

Pensioni ultimissime ad oggi 2/06 su Fornero - Q100 e reddito di cittadinanza Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 2 giugno 2018 vedono arrivare importanti conferme, dopo la formazione del Governo, in merito alla volonta' di prore nell'obiettivo di superare la legge Fornero [Video]. Il dibattito si sta ora concentrando sulle misure che saranno adottate, sulla loro effettiva universalita' d'accesso e sulla fattibilita' dovuta agli ingenti costi. Tra le opzioni presenti sul tavolo del Ministro del lavoro troviamo le ...

Pensioni : quattordicesima a luglio - ecco soglie e requisiti per fasce di reddito Video : In arrivo un appuntamento molto atteso dai alcuni pensionati italiani, quello con la quattordicesima. A luglio la mensilita' aggiuntiva sara' erogata come di consueto con il cedolino di pensione ordinario. La misura dalla scorsa Legge di Bilancio ha allargato il suo perimetro di applicazione e pertanto la platea dei soggetti interessati dalla misura il prossimo mese di luglio è molto vasta. Importo variabile, requisiti specifici, soglie ...

Pensioni : quattordicesima a luglio - ecco soglie e requisiti per fasce di reddito : In arrivo un appuntamento molto atteso dai alcuni pensionati italiani, quello con la quattordicesima. A luglio la mensilità aggiuntiva sarà erogata come di consueto con il cedolino di pensione ordinario. La misura dalla scorsa Legge di Bilancio ha allargato il suo perimetro di applicazione e pertanto la platea dei soggetti interessati dalla misura il prossimo mese di luglio è molto vasta. Importo variabile, requisiti specifici, soglie reddituali ...

Pensioni - ultimissime oggi 20/5 su Fornero - Quota 100 e reddito di cittadinanza Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 20 maggio 2018 vedono moltiplicarsi le discussioni in merito ai provvedimenti di flessibilita' previdenziale e di superamento della legge Fornero [Video] inseriti all'interno dell'ultima bozza di contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle. Nel frattempo dall'UE arriva una tregua riguardo il giudizio di merito sui conti pubblici e sulla gestione del debito del nostro Paese, mentre dai sindacati si attacca la ...

Pensioni - scuola - reddito minimo - cosa cambia con il Governo giallo-verde? Video : C’è gia' chi come Matteo Renzi parla di “folli” proposte per quanto riguarda ciò di cui in questi giorni si parla sul patto di Governo tra Salvini e Di Maio. Se mai dovesse davvero nascere il nuovo Governo, si prospetta un' autentica rivoluzione dal punto di vista normativo su molti punti che interessano gli italiani. Sono ore febbrili queste, con Lega e M5S che sono sul punto di trovare l’intesa anche sui nomi dei ministri e del Premier dopo ...

CONTRATTO M5S-LEGA/ Il programma flop tra flat tax - Pensioni e reddito di cittadinanza : Movimento 5 Stelle e Lega lavorano al programma di governo. E sembra che gli interventi più significativi possano trasformarsi in un flop, spiega STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:01:00 GMT)200 NOMINE/ Da Cdp a Eni e Leonardo, il "veleno" che può spaccare M5s e Lega, di S. LucianoCONTRATTO LEGA-M5S/ Cosa ne sarà di Ilva, Alitalia e Mps?, di L. Torrisi

Mattarella avvisa Salvini e Di Maio : a rischio reddito di cittadinanza e riforma delle Pensioni : Un chiaro monito che il presidente della Repubblica lancia a Movimento 5 stelle e Lega che si stanno incontrando a Milano per stilare un contratto di governo che assicuri un canovaccio per impostare un esecutivo che amministri l'...

CONTRATTO LEGA-M5S/ I buchi nell'acqua di flat tax - reddito di cittadinanza e Pensioni : Gli interventi economici annunciati in campagna elettorale da Lega e M5s non sembrano in grado di cambiare in maniera decisiva le sorti del Paese.

Europa - Pensioni - reddito : M5S-Lega - i punti in comune (e quelli che dividono) : Salvini e Di Maio trattano sulla nascita di un nuovo esecutivo. Dal reddito di cittadinanza alla Legge Fornero, dalle pensioni al sostegno alle imprese e all’economia green, le distanze e le convergenze possibili

Pensioni 2018 ultime novità all'1/5 su UE - flessibilità - reddito di cittadinanza Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 1 maggio 2018 vedono arrivare un nuovo monito dall'Unione Europea in merito all'elevato costo del comparto previdenziale pubblico in Italia ed alla mancanza di equita' generazionale, con il rischio di assegni particolarmente bassi soprattutto per i giovani precari e i lavoratori con carriere discontinue. La risposta dei sindacati non si è fatta però attendere, seguendo il lavoro gia' svolto attraverso la ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 30/04 su legge Fornero e reddito di cittadinanza Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 30 aprile 2018 vedono allontanarsi la prospettiva di un accordo tra M5S e PD in merito ad una possibile intesa di Governo, dopo le dichiarazioni rilasciate nella serata di ieri da Matteo Renzi e Luigi Di Maio. Nel frattempo gli organismi internazionali continuano a chiedere all'Italia di non toccare le riforme di settore attuate negli scorsi anni. Dagli ultimi aggiornamenti dall'estero sul comparto ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Oggi 23 aprile. Come rendere sufficiente il reddito Pensionistico (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, Oggi 23 aprile. Come rendere sufficiente il reddito PENSIONIstico. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 05:09:00 GMT)

Pensioni - ultimissime news al 23/4 su Governo - proteste - reddito di cittadinanza Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 23 aprile 2018 vedono prore la discussione politica in merito alla possibile formazione di un nuovo Governo. La situazione rimane ancora in fase di stallo ed ovviamente non può che ripercuotersi anche sulle varie proposte elettorali di riforma del comparto previdenziale [Video]. Nel frattempo dall'estero arrivano importanti aggiornamenti riguardo il settore Pensionistico. In Nicaragua continuano le ...