Pensioni e quota 100 | Boeri | “Pronti a collaborare | ma annunci del governo siano precisi”

Pensioni - come funziona quota 100 : Ci sono le Pensioni tra i primi punti dell'agenda di governo giallo-verde. Parlando ieri dal palco della manifestazione del Movimento 5 Stelle a Roma, il neoministro del Lavoro e dello Sviluppo ...

Pensioni - perché la “quota 100” conviene a chi ha tanti anni di contributi : Pensioni, "quota 100", superamento legge Fornero. Nel corso della sua lunga diretta Facebook dal...

Pensioni - Di Maio : via la Fornero - Quota100 tra le novità in arrivo Video : Riforma Pensioni e salario minimo orario, modifiche al Jobs act [Video]e reddito di cittadinanza. Sono alcuni dei dossier di cui si occupera' personalmente il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio nella sua nuova veste di ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. “Se deve esistere il lavoro – ha detto oggi a Roma in piazza Bocca della Verita' ci deve essere il salario minimo orario”. Si preannuncia una nuova riforma del lavoro oltre ...

Di Maio : «Pensioni - quota 100 per superare la legge Fornero» | Cos'è? Come funziona? E quanto costa? : Il tema pensioni è fondamentale; rivedere il Jobs act per ridurre la precarietà I dubbi di Camusso: spieghi cosa c’è dietro, che idee ha. I tavoli di crisi Alitalia e Ilva

Riforma Pensioni - cos'è la Quota 100 proposta da Di Maio? : Il Governo Conte si è insediato da meno di ventiquattro ore ma i Ministri sembrano aver già cominciato nella loro attività quotidiana all'interno dei loro dicasteri. Tra i primi a parlare sicuramente Matteo Salvini e Luigi Di Maio, leader rispettivamente della Lega e del MoVimento 5 Stelle. Uno dei temi più delicati affrontati durante la campagna elettorale da entrambi i movimenti politici è la tanto sofferta legge Fornero che molti italiani ...

Di Maio : «Pensioni - quota 100 per superare la legge Fornero» - Cos'è? Come funziona? E quanto costa? : Gli risponde dal Festival dell'Economia a Trento la leader Cgil Susanna Camusso , chiedendogli, su Jobs act e pensioni, di spiegare «cosa c'è dietro queste affermazioni, oltre i titoli: che idea c'è ...

Pensioni anticipate 2018 : quota 100 e 41 - cresce la speranza nei lavoratori Video : Le ultime novita' sulle Pensioni anticipate [Video] ad oggi 2 giugno sono positive per i lavoratori, in quanto finalmente dopo 88 giorni di tira e molla, la squadra del Governo giallo-verde si è formata. Il contratto, specie il punto 17 ‘abolizione della riforma Fornero’ a firma Di Maio-Salvini non dovrebbe più avere impedimenti. Adesso l’attesa tra i futuri pensionandi e le donne è altissima e le aspettative sul nuovo Governo enormi. Il punto ...

Quota 100 - cosa significa? La proposta di di Maio sulle Pensioni : 'Supereremo la legge Fornero con la ' Quota 100 '', ha detto il neo ministro di Lavoro e Sviluppo Luigi Di Maio parlando di pensioni in una lunga diretta facebook dal Mise. Ma cosa significa? Per '...

Di Maio : Pensioni - addio Fornero con la quota 100. Jobs act va rivisto : «Questi due ministeri insieme sono una potenza, se si parlano. Da questi ministeri partono i nostri cavalli di battaglia». Luigi Di Maio porta i suoi follower dentro la sede del...