Pedofilia : dopo sentenza su Wilson Papa commissaria diocesi di Adelaide : Il cardinale è ai vertici del Vaticano, da prefetto della segreteria per l'Economia e membro del C9. Del consiglio dei nove cardinali che collabora con il Papa nella riforma della Curia, tra l'altro, ...

Pedofilia - il Papa commissaria la diocesi di Adelaide : Città del Vaticano, 3 giu. , askanews, Papa Francesco ha nominato amministratore apostolico 'sede plena' dell'arcidiocesi di Adelaide, in Australia, il gesuita Gregory O'Kelly. L'arcivescovo di ...

Pedofilia - Papa 'commissaria' la diocesi di Adelaide : Papa Francesco ha nominato Amministratore Apostolico "Sede Plena" dell'arcidiocesi di Adelaide , Australia, monsignor Gregory O'Kelly. Il 22 maggio l'arcivescovo di Adelaide, monsignor Philip Wilson, ...

Pedofilia in Cile - Papa : “Non potevamo ignorare il dolore” : Pedofilia in Cile, Papa: “Non potevamo ignorare il dolore” Pedofilia in Cile, Papa: “Non potevamo ignorare il dolore” Continua a leggere L'articolo Pedofilia in Cile, Papa: “Non potevamo ignorare il dolore” proviene da NewsGo.

Il prete gay e vittima di Pedofilia Juan Carlos Cruz : "Il Papa mi ha detto : 'Dio ti ha fatto così e ti ama'" : Da bambino Juan Carlos Cruz subì abusi da un prete pedofilo, Fernando Karadima. Oggi è omosessuale e la sua storia - raccontata da The Guardian - arriva nel mezzo dello scandalo che scuote la Chiesa cilena, che vede al centro proprio Karadima, oggi 87enne. In un incontro privato di alcune settimane fa, riferisce Cruz, Papa Francesco gli avrebbe detto che è stato Dio a crearlo così e che lo ama così ...

[L'analisi] Il metodo di Papa Francesco per guarire la piaga della Pedofilia. Una medicina amara : Il caso dei vescovi cileni è diventato una cartina di tornasole per valutare la validità del metodo Francesco per guarire la Chiesa cattolica dalla piaga della pedofilia. Un peccato odioso che ha ...

Pedofilia - si dimettono tutti i vescovi del Cile/ Caso Barros - "Papa decida per ciascuno - chiediamo perdono” : Con una clamorosa iniziativa tutti i vescovi del Cile si sono dimessi oggi dopo la fine dell'incontro con il Papa rimandando a lui la decisione se rinnovare o no la loro carica(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:15:00 GMT)

Cosa ha detto Papa Francesco sul problema Pedofilia : Città del Vaticano, 18 mag. , askanews, Il problema degli abusi sessuali sui minori e dell'insabbiamento delle denunce non si risolve 'solo con la rimozione di persone, che pure bisogna fare', ma 'non ...

Pedofilia - Papa a vescovi Cile chiederà conto degli 'occultamenti' : Roma, 12 mag. , askanews, Papa Francesco incontrerà i vescovi del Cile dal 15 al 17 maggio nell'auletta dell'Aula Paolo VI: incontri a porte chiuse che nei quali il Papa esporrà le sue conclusioni ...

Pedofilia Cile : Papa - reati insabbiati : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 12 MAG - Il Papa incontrerà i vescovi del Cile dal 15 al 17 maggio: "Il Santo Padre, richiamato dalle circostanze e dalle sfide straordinarie poste dagli abusi di potere, ...

Pedofilia in Cile - Papa chiederà conto ai vescovi dei reati occultati - : Dal 15 al 17 maggio il Santo Padre incontrerà a Roma i vescovi del paese sudamericano: "È fondamentale ristabilire la fiducia nella Chiesa. Mai più abusi" spiega il Vaticano in una nota