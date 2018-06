Pedofilia | dopo sentenza su Wilson Papa commissaria diocesi di Adelaide 

Cosa farà Francesco dopo il mea culpa dei vescovi cileni sulla Pedofilia : Hanno presentato per iscritto a Papa Francesco le proprie dimissioni. I 34 vescovi cileni (31 in servizio e 3 emeriti) cercano di riparare allo scandalo pedofilia che ha travolto il Paese sudamericano. Ora sarà il Pontefice a decidere (ha già annunciato rimozioni). È un vero e proprio terremoto per la Chiesa cilena. Il mea culpa dei vescovi e l'ovvio passo indietro - anche se non risulta che in passato sia mai accaduta ...

Dimissioni in blocco dei vescovi cileni dopo lo scandalo Pedofilia : "Vogliamo comunicare che tutti noi vescovi presenti a Roma, per iscritto, abbiamo rimesso i nostri incarichi nelle mani del Santo Padre, affinché decida lui liberamente per ciascuno". Lo fanno sapere i vescovi cileni al termine degli incontri avuti con papa Francesco in Vaticano dopo la crisi della Chiesa cilena per lo scandalo pedofilia."Ci mettiamo in cammino - continuano i vescovi cileni -, sapendo che questi giorni di dialogo onesto ...

"Sono innocente" - bidella suicida dopo accusa Pedofilia : Un biglietto con il quale ribadisce la sua innocenza accanto al corpo di una donna di 64 anni che si è suicidata lunedì scorso, il 7 maggio, dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini ...

Bidella di Cagliari si suicida - dopo le accuse di Pedofilia e lascia un biglietto : "Sono innocente" : Non ha retto ad un'accusa così infamante, arrivata al termine di 40 anni di carriera di lavoro tra i bambini delle scuole materne di un centro del Cagliaritano.Una Bidella di 64 anni, da due in pensione, come riporta oggi il quotidiano L'Unione Sarda, si è tolta la vita nella sua abitazione dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini che la Procura di Cagliari aveva aperto due anni fa.dopo la denuncia per abusi ...

telefono azzurro Pedofilia pedopornografia : L'orrore chiude troppo spesso la gola. Nel 2017, ogni 72 ore circa si è verificato un caso di abuso sessuale su minore, in 4 casi su 10 la vittima ha meno di 10 anni, con una prevalenza di bambine (71,7%). Il 70,4% degli abusi si verifica offline, la maggior parte rientra nella categoria dei toccamenti (21,7%), seguito da penetrazione vaginale (8,6%) e dalla costrizione ad assistere ad atti sessuali (4,4%). Questo è il ...