Papa : stop violenze in Nicaragua : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 3 GIU - Papa Francesco si è detto vicino ai "vescovi del Nicaragua" esprimendo "dolore per le grandi violenze con morti e feriti compiuti dai gruppi armati per reprimere ...

ELEZIONI VENEZUELA 2018/ Boicottaggio opposizioni - Maduro “no dittatura - è Paese libero”. Papa “stop violenze” : ELEZIONI Presidenziali VENEZUELA 2018: la "farsa" per il trionfo di Nicolas Maduro. Le opposizioni, che hanno boicottato il voto, accusano il Presidente: "promette cibo a chi lo ha votato"(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:56:00 GMT)

Indonesia - attentato Isis alle chiese di Surabaya : 13 morti/ Video - famiglia di kamikaze : Papa “stop violenze” : Indonesia, attentato kamikaze contro chiese cattoliche: 13 morti e 40 feriti. Tre esplosioni si sono verificate nelle scorse a Surabaya, la seconda città per importanza dopo Giacarta(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 16:12:00 GMT)

Alfie Evans - rinviato stop ai macchinari/ Italia concede cittadinanza al bimbo : Enoc “vicinanza del Papa” : Alfie Evans, i medici di Liverpool gli staccano la spina? Genitori ottengono rinvio per un cavillo dopo sentenza Corte Strasburgo e Alta Corte inglese. Italia concede la cittadinanza(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 17:28:00 GMT)

Siria - Kirill-Papa : stop spargere sangue : 21.50 Il patriarca di Mosca Kirill,capo della Chiesa ortodossa russa, ha discusso al telefono con Papa Francesco degli avvenimenti in Siria. E Kirill ha affermato che la Chiesa ortodossa russa intende continuare il dialogo col Vaticano per "fermare lo spargimento di sangue in Siria". "Abbiamo intrapreso questa iniziativa ha detto Kirill nella sua residenza a Peredelkino -consci che i cristiani non possono rimanere indifferenti di fronte a ciò ...

Siria : Papa - stop stermini e armi chimiche : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 8 APR - "Giungono dalla Siria notizia terribili con decine di vittime, di cui molte donne e bambini", notizie di tragici effetti "dell'uso di armi chimiche": "preghiamo ...

Siria - Papa : stop uso strumenti sterminio : 12.50 "Non c'è una guerra buona e una guerra cattiva e niente,niente,può giustificare l'uso di strumenti di sterminio contro persone inermi", ha detto il Papa a proposito delle notizie di uso di armi con "sostanze chimiche" in Siria. Il Papa chiede che"i responsabili politici e militari scelgano la via del negoziato, la sola che può portare a una pace che non passi da morte e distruzione".Poi ha rivolto un saluto speciale a Rom e Sinti in ...

A Roma Pasqua blindata. Il Papa : "Stop sterminio in Siria" : Dal Medio Oriente alla Corea, dalla Palestina all'Ucraina, dall'Africa al Venezuela Bergoglio invita il mondo al dialogo. 'Frutti di saggezza invochiamo per coloro che in tutto il mondo hanno ...