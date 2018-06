Papa ' commissaria' diocesi di Adelaide

Pedofilia - il Papa commissaria la diocesi di Adelaide : Città del Vaticano, 3 giu. , askanews, Papa Francesco ha nominato amministratore apostolico 'sede plena' dell'arci diocesi di Adelaide , in Australia, il gesuita Gregory O'Kelly. L'arcivescovo di ...

Papa 'commissaria' Medjugorje : Vescovo Hoser seguirà i pellegrini/ Sulle apparizioni della Madonna invece.. : Medjugorje 'commissariata': Papa Francesco nomina Vescovo Hoser inviato permanente Vaticano per accompagnamento pellegrini . Su apparizioni Madonna ..

Papa ‘commissaria’ Medjugorje : Vescovo Hoser seguirà i pellegrini/ Sulle apparizioni della Madonna invece.. : Medjugorje "commissariata": Papa Francesco nomina Vescovo Hoser inviato permanente del Vaticano per accompagnamento pastorale dei pellegrini . Sulle apparizioni della Madonna invece.. (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:48:00 GMT)

Medjugorje commissariata : arriva l'inviato di Papa Francesco : ... normalizzare il fenomeno dei pellegrinaggi cresciuto in modo esponenziale in questo tempo: si calcola , per difetto, che almeno un milione e mezzo di persone ogni anno si dirigano da tutto il mondo ...