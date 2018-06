Papà aggredisce il portiere dei pulcini : choc sul campo da calcio : ROVIGO - Al memorial Ottorino Verzaro di Lendinara , Rovigo, quella di ieri era la giornata dedicata alla categoria Pulcin. La tappa del torneo promosso in queste settimane ai campi del 'Caenazzo' è ...

Papà di un bimbo disabile aggredisce il capotreno poi si scusa : 'Ha trattato mio figlio come un oggetto' : Andrea Pistoia, 36 anni, Papà di un bambino disabile ha aggredito un capotreno , colpevole secondo lui, di aver trattato male la moglie e il figlio letto sulla sedia a rotelle. 'Mia moglie - racconta ...

Palermo - neonato muore in ospedale : Papà aggredisce medici/ Denunciato : "escalation intollerabile" : Palermo , neonato muore in ospedale : papà aggredisce medici , mandandone uno al pronto soccorso. Doppia denuncia e rabbia da parte del dirigente ospedaliero.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:36:00 GMT)

Neonato muore in ospedale dopo un intervento - il Papà aggredisce i medici : Una tragedia a cui nessun genitore vorrebbe mai assistere. La morte di un figlio lascia un dolore immenso, ma certo non giustifica atti di violenza nei confronti di medici e personale sanitario. Per...