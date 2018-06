Pagelle Brasile Croazia | i voti della partita amichevole - primo tempo

ilsussidiario

: #volley Le pagelle dell'Italia sconfitta dal Brasile, serata nera per gli irriconoscibili azzurri. Si salvano in po… - OA_Sport : #volley Le pagelle dell'Italia sconfitta dal Brasile, serata nera per gli irriconoscibili azzurri. Si salvano in po… - zazoomnews : Volley Nations League 2018: Italia-Brasile 3-2 le pagelle degli azzurri. Guerriero Zaytsev Giannelli mani di fata J… - OA_Sport : #volley Le pagelle dell'impresa! Italia stratosferica, il Brasile si arrende. Guerriero Zaytsev, Giannelli mani di… -

(Di domenica 3 giugno 2018) Ledi: i, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo per questa sfida di lusso in preparazione ai Mondiali 2018(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:57:00 GMT)