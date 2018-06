Ottavi al Roland Garros | Zverev trema | ma c' è! Ok Keys | ora Thiem-Nishikori

Ottavi al Roland Garros : Cecchinato per il sogno sfida Goffin : Cecchinato, numero 72 Atp, con questi Ottavi di finale è giù salito da 72 a 51 Atp dopo la vittoria ai sedicesimi su Pablo Carreno Busta , 11 al mondo, . Il 25enne palermitano nel 2018 ha conquistato ...

Roland Garros 2018 : le partite degli Ottavi in diretta live : Giornata di ottavi di finale al Roland Garros , secondo Slam della stagione. Sono quattro i match del tabellone maschile in programma. Il più atteso, ovviamente, è quello che vede opposto Marco ...

Ottavi al Roland Garros : subito Zverev - poi Thiem e Djokovic : donne - Il tabellone femminile aspetta nell'ultimo match di giornata la numero 2 al mondo, la danese Caroline Wozniacki, che se la vedrà con la russa Daria Kasatkina, numero 14 Wta e senza alcun ...

Roland Garros 2018 : scattano gli Ottavi di finale. Cecchinato sfida Goffin. In campo Djokovic - Zverev e Wozniacki : Si entra nel vivo al Roland Garros 2018 e con l’inizio della seconda settimana cominciano i primi match degli ottavi di finale nel tabellone maschile e femminile. Grande attesa in casa Italia per Marco Cecchinato, che sfida il belga David Goffin. Un torneo finora straordinario per il siciliano, che mai si era spinto in carriera fino a questo punto. Dopo la grande vittoria contro Pablo Carreno Busta ne servirà un’altra contro il ...

Roland Garros - Isner sfiderà Del Potro agli Ottavi : PARIGI , Francia, - John Isner accede agli ottavi di finale del Roland Garros. Il tennista statunitense, testa di serie numero 9, ha sconfitto in tre set il francese Pierre-Hugues Herbert, con il ...

Roland Garros - Serena Williams e Kerber volano agli Ottavi : PARIGI , Francia, - L'americana Serena Williams e la tedesca Angelique Kerber, entrambe ex numero uno del ranking Wta, si qualificano per gli ottavi di finale del Roland Garros femminile. Al terzo ...

Roland Garros - Fognini agli Ottavi : battuto Edmund in 5 set. Rullo Nadal : Il numero uno del mondo ha centrato l'ingresso negli ottavi , è la 40esima volta in uno Slam, sbarazzandosi per 6-3 6-2 6-2 del francese Richard Gasquet, 27esima testa di serie.

Roland Garros 2018 : i risultati di sabato 2 giugno del tabellone maschile. Nadal passeggia e vola agli Ottavi - Fognini affronterà Cilic : Andata in archivio un’altra giornata di incontri nel Roland Garros 2018 ed il quadro degli ottavi di finale del tabellone maschile si è ormai definito. Come da pronostico, Rafael Nadal ha superato senza soffrire la testa di serie n.27 del seeding Richard Gasquet. In due ore di gioco, con il punteggio di 6-3 6-2 6-2, i colpi ad effetto di Rafa hanno piegato la resistenza del transalpino, incapace di opporre una valida resistenza alla ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : IMMENSO FOGNINI - agli Ottavi contro Cilic. Avanti Nadal - fuori Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di incontri del Roland Garros 2018. Un menù ricco quello che ci apprestiamo a gustare quest’oggi sulla terra rossa di Parigi. Il nostro Fabio FOGNINI darà il via alle danze sul campo Centrale affrontando la testa di serie n.16 del seeding Kyle Edmund. Una sfida aperta ad ogni risultato tra due giocatori che mai si sono incontrati. Per Fabio un esame importante, visto la posta in ...

Roland Garros - completato il quadro degli Ottavi femminili : Serena-Sharapova - passa anche la Kerber : Roland Garros, Serena Williams affronterà Maria Sharapova agli ottavi di finale del torneo francese, ottima prova della Kerber Roland Garros, il quadro degli ottavi di finale femminili è completo. Purtroppo non ci saranno italiane, data l’impresa solo sfiorata da Camila Giorgi contro la Stephens, ma lo spettacolo sarà ugualmente d’altissimo livello. In serata, dopo una giornata di gare intensissima, sono arrivati gli ultimi due ...

