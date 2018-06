Ora anche gli analfabeti hanno un social network

UMIDIGI Z2 arriverà anche nella nuova colOrazione Twilight Black : Il nuovo UMIDIGI Z2 sarà disponibile in tre colorazioni, visto che a quella nera e alla Twilight, si aggiungerà presto la colorazione Black Twilight, davvero bellissima. L'articolo UMIDIGI Z2 arriverà anche nella nuova colorazione Twilight Black proviene da TuttoAndroid.

CLAUDIO LIPPI DEMOLISCE CRISTINA PARODI E DOMENICA IN / "Io ignOrato" - e ne ha anche per Flavio Insinna... : DOMENICA In, CLAUDIO LIPPI DEMOLISCE CRISTINA PARODI e DOMENICA In in un'intervista per Spy: "Un fallimento, senza contenuti. Le ho scritto un sms per dirle che..."(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 14:30:00 GMT)

La7 - Mentana sfOra di 35 minuti e Formigli lo rimprovera : “Anche noi diamo notizie in diretta. E ne siamo orgogliosi” : Il direttore del TgLa7 con la sua Maratona Mentana, dedicata al nuovo governo, sfora di 35 minuti e Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita (La7), lo rimprovera per il ritardo. “Grazie a Enrico Mentana per questi 35-40 minuti di ritardo” – esordisce il giornalista a inizio trasmissione – “Mi scuso innanzitutto col pubblico a casa, perché Piazzapulita di solito inizia alle 21.15 e perché è un atto che mi ha messo un po’ in imbarazzo coi ...

Francia - Deschamps : 'Resto sereno anche Ora che Zidane è libero' : Mi conoscete, la mia energia è focalizzata alla Coppa del Mondo. Ci sarà poi un dopo Mondiale e lì si vedrà. Non sarò io a consegnare eventualmente le chiavi della Francia a Zidane - aggiunge ...

Daniela Santanchè - scontro con Gianni Cuperlo : 'Non dici la verità e se si torna a votare il Pd perde ancOra di più' : Il nodo della candidatura di Paolo Savona al ministero dell'Economia di un eventuale governo Lega-M5s accende lo scontro tra Gianni Cuperlo , Pd, e Daniela Santanchè , Fratelli d'Italia, ospiti di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7. 'L'imperizia dei ...

Autostrade senza tutor - Ora cambia tutto : "tornano" gli autovelox (anche quelli mobili) : I tutor installati sulle Autostrade sono spenti, e lo saranno fino a quando non verrà attivato un nuovo sistema di controllo della velocità media. Si è conclusa così la...

MotoGp Italia - Pirro : «È arrivata anche per me l'Ora di scendere in pista» : SCARPERIA - Sulla pista di casa la Ducati si schiererà con il tridente. La Rossa di Borgo Panigale potrà usufruire di una wild card che sarà affidata al collaudatore Michele Pirro, che avrà quindi la ...

FlOra Sculco : 'Oltre al grande PitagOra Crotone ricordi anche la figura di Teanò' : Non compiuta " ha spiegato Sculco perché ancora oggi le donne soffrono, per gli abusi ed i soprusi di uomini violenti, soffrono per l'incompiuta parità di genere, nelle istituzioni e nel mondo del ...

Anche Red Canzian - Marco Masini e Patty Pravo tra i coach di Ora o mai più - al via dall’8 giugno : Red Canzian, Marco Masini e Patty Pravo tra i coach di Ora o mai più. Il nuovo programma di Amadeus parte l'8 giugno in prima serata, con un carico di artisti pronti a cercare riscatto dopo una carriera fatta di luci e ombre, per poi spegnersi quasi del tutto. Già decisi i nomi dei concorrenti, che proveranno a tornare sulla cresta dell'onda grazie all'esperienza di alcuni coach scelti tra i più grandi nomi della musica italiana. Confermati ...

Frana Gallivaggio - Medesimo e Campodolcino ancOra isolati : allarme cibo e medicine per 1.500 persone. Inaccessibili anche 60 alpeggi e 18 caseifici : 1/9 ...

Anche i dinosauri avevano la forfOra : Forse non se ne lagnavano come noi umani, ma Anche i dinosauri avevano la forfora: la più antica del mondo è stata ritrovata sulla pelle fossilizzata di un dinosauro piumato chiamato Microraptor, vissuto 125 milioni di anni fa nel Giurassico. La scoperta, che dimostra per la prima volta il meccanismo della muta nei dinosauri, è pubblicata sulla rivista Nature Communications da un gruppo di ricerca coordinato dall'University ...

Salvini : Parlamento lavori - anche per premio maggiOranza : Roma, 29 mag. , askanews, 'Sono d'accordo' con l'introduzione nel 'Rosatellum' di un premio di maggioranza, e per questo 'ci vuole un Parlamento che lo faccia. Per questo chiedo ai presidenti di ...

MotoGp – Finalmente il Mugello : OraRI e DIRETTA TV del Gp d’Italia - anche in chiaro : Il programma del Gp d’Italia: come seguire in DIRETTA il weekend di gara del Mugello, anche in chiaro Finalmente è tempo di… Mugello! I piloti della MotoGp tornano in pista e lo fanno in Italia per il sesto appuntamento della stagione 2018. Tutti pronti per il Mugello, dove gli italiani vorranno sicuramente far bene davanti al loro pubblico, ma dovranno fare i conti con un fortissimo Marc Marquez, reduce da tre vittorie consecutive, ...

Rosella COrazzin - Angelo Izzo evoca anche il mostro di Firenze : “Seviziata e violentata da dieci persone” : Dop aver riportato alla memoria la scomparsa di Rossella Corazzin, la 17enne pordenonese sparita nel 1975 a Tai di Cadore (Belluno), sostenendo di averla rapita e uccisa, Angelo Izzo, denunciato poi dalla procura di Roma per calunnia e autocalunnia, evoca anche il mostro di Firenze. A unire le due vicende, secondo quanto riportano in Veneto i quotidiani locali, sarebbe la figura di Francesco Narducci, il medico morto nel 1985, legato ai misteri ...