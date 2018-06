Un posto al sole - infarto per Lucio Allocca : Otello Operato d’urgenza : Otello di Un posto al sole sta male: infarto per l’attore Lucio Allocca che è stato subito operato Napoli Lucio Allocca, l’attore di Un posto al sole, è stato colpito da infarto nella notte tra sabato 2 giugno e domenica 3 giugno. L’interprete di Otello si è sentito male nella propria abitazione al Vomero intorno […] L'articolo Un posto al sole, infarto per Lucio Allocca: Otello operato d’urgenza proviene da Gossip ...

Si infila il tappo di una penna nel pene : 55enne Operato d’urgenza. “Volevo farci sesso” : L'uomo è arrivato al pronto soccorso lamentando difficoltà ad urinare ed emorragie da almeno due mesi. Un urologo della King George's Medical University, in India, ha capito qual era il suo problema. "Non è certo il primo caso di un corpo estraneo nell'uretra che ci troviamo ad affrontare" spiegano i medici.Continua a leggere

Si infila 34 palline magnetiche nel pene : “Volevo replicare un porno”. Operato d’urgenza : Le sfere (della grande di 5mm l'una) sono state poi rimosse dallo staff medico del Baoding 252 Hospital, nella provincia di Hebei. Il 36enne cinese ha detto che stava cercando di replicare una scena di un film pornografico, ma non è più riuscito ad estrarre le perline.Continua a leggere

Calcio - paura per Sir Alex Ferguson : emorragia cerebrale - Operato d’urgenza : Calcio, paura per Sir Alex Ferguson: emorragia cerebrale, operato d’urgenza Calcio, paura per Sir Alex Ferguson: emorragia cerebrale, operato d’urgenza Continua a leggere

Alex Ferguson - ex allenatore del Manchester United - è stato Operato d’urgenza per una emorragia cerebrale : La squadra di calcio del Manchester United ha comunicato che Alex Ferguson, suo ex allenatore, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Salford Royal di Manchester in seguito a una emorragia cerebrale. Secondo il Times, Ferguson sarebbe stato trasportato in ospedale venerdì sera The post Alex Ferguson, ex allenatore del Manchester United, è stato operato d’urgenza per una emorragia cerebrale appeared first on Il Post.

Pauroso incidente per il campione di motocross Bryan Toccaceli - Operato d’urgenza : Il 23enne sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre la frattura alle vertebre e la lesione al midollo spinale causati dalla caduta.Continua a leggere

Napolitano Operato d’urgenza al cuore nella notte - il chirurgo : “L’intervento è riuscito - paziente in condizioni stabili” : L’intervento d’urgenza al cuore per Giorgio Napolitano, ricoverato al San Camillo a Roma, è andato bene. “Il cuore ha ripreso e il paziente è in condizioni stabili”, ha detto il cardiochirurgo Francesco Musumeci. “Siamo molto soddisfatti e ottimisti”. In mattinata il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è andato in ospedale per una visita. E su Twitter ha scritto: “Un pensiero speciale oggi a Giorgio ...

Uomini e donne - Marco Firpo Operato d’urgenza al cuore : Da ormai diverse settimane nel parterre maschile del trono over di Uomini e donne c’è un’assenza che non è sfuggita ai fedeli telespettatori. Si tratta di Marco Firpo, ex fiamma di Gemma Galgani, che ha dovuto lasciare la trasmissione per seri problemi personali. Come infatti riporta il settimanale Diva e Donna l’uomo è stato operato per la seconda volta al cuore dopo il primo intervento subito nell’estate del 2017 e del ...