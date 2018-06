Open d' Italia | super Molinari | un secondo posto da numero 1

Golf - Molinari secondo all'Open d'Italia. Vince Olesen : Sotto il profilo estetico il luogo ha ben pochi rivali nel mondo; sotto il profilo tecnico il percorso è forse relativamente facile, ma per questo più spettacolare. Belle le riprese televisive della ...

Golf - Open d’Italia 2018 : le dichiarazioni. Molinari : “Soddisfatto - non potevo fare di più. Ora di corsa verso lo US Open”. Olesen : “Oggi mi sentivo imbattibile” : Un successo sfumato d’un soffio, ma anche la consapevolezza di aver dato tutto e di aver disputato un altro torneo da fenomeno, una settimana dopo il trionfo nel BMW PGA Championship. Francesco Molinari si gode il secondo posto nell’Open d’Italia 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 71 del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, e guarda già avanti. “Non credo che avrei potuto fare di più. – ammette Molinari ai ...

Golf - Open d’Italia 2018 : Thorbjoern Olesen in trionfo a Soiano del Lago! Francesco Molinari splendido secondo - brilla anche Lorenzo Gagli : Thorbjoern Olesen trionfa nell’Open d’Italia 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 71 del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, in provincia di Brescia. Il danese ha portato a casa la vittoria con un ultimo giro da favola, nel corso del quale non ha commesso errori e ha concluso in 64 colpi (-7), recuperando una posizione e spiccando il volo fino al trionfo. Olesen ha beffato in extremis uno strepitoso Francesco Molinari, ...

Open d'Italia - Ics e Federgolf assegnano i premi 'Impegnati nel verde' : Al 75° Open d`Italia al Gard agolf Country Club, nell'area hospitality nella tenda del Credito Sportivo , si è tenuta l`annuale cons egna dei riconoscimenti 'Impegna ti nel verde', il progetto che ...

Golf – 75° Open d’Italia : Francesco Molinari sogna il colpaccio - difeso il secondo posto con un giro perfetto : Il torinese secondo a un colpo dall’inglese Lee Slattery. In corsa anche Willett e Kaymer, Manassero non molla con il suo quattordicesimo posto Francesco Molinari continua a far sognare. Con un altro ottimo giro in 66 (-5) colpi e uno score di 198 (66 66 66, -15) ha mantenuto il secondo posto nel 75° Open d’Italia, torneo delle Rolex Series dell’European Tour ed evento principale del Progetto Ryder Cup 2022, che per il secondo anno consecutivo ...

Molinari è ancora perfetto : all'Open d'Italia può entrare nella storia : ... alla 6 del percorso di GardaGolf è stata una sorta di liberazione per tutti, un modo per allontanare la pressione e per lanciarsi verso un'altra giornata bellissima per il golf e lo sport italiano. ...

Open d'Italia 2018 : Molinari non molla - la vittoria è a un solo colpo : EUROPEAN TOUR: "Open d'Italia" 31 maggio-3 giugno 2018 diretta esclusiva Sky Sport 2 HD Domenica 3 giugno quarta giornata dalle 12.30 alle 17.30 Studio Golf ...

Golf - Open d’Italia 2018 : le dichiarazioni. Francesco Molinari : “Sono contento della posizione in cui mi trovo. Domani vedremo” : Francesco Molinari è in lotta per l’Open d’Italia. Chicco è secondo a un solo colpo dal leader Lee Slattery a un giro dalla fine e Domani potrà andare all’assalto del terzo titolo del torneo più prestigioso che si tiene nel nostro paese. Il giocatore torinese è stato accolto da tanto entusiasmo sul green della buca 18, atmosfera che non lo ha certo lasciato indifferente. “È stato un boato parecchio forte“, ha ...