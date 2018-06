Oltre 400 mila pensioni sono pagate da più di 38 anni : sono 406.942 le pensioni liquidate prima del 1980 e che sono quindi pagate da Oltre 38 anni con un vantaggio significativo rispetto ai contributi versati. Il dato riferito all'inizio del 2018 arriva ...

Oltre 118mila italiani con la sclerosi multipla : +3.400 l’anno : Sono Oltre 118 mila le persone che in Italia vivono con la sclerosi multipla. Un dato in crescita: sono infatti 3.400 le diagnosi in più ogni anno. La scoperta della malattia avviene prevalentemente tra i 20 e i 40 anni, con un nuovo caso ogni 3 ore. Le donne si ammalano 2 volte di più degli uomini, i giovani sono quasi 60 mila. Il costo medio annuo per la persona con sclerosi multipla è di circa 45 mila euro, per un totale di Oltre 5 ...

Ciclismo – Eroica Montalcino 2018 : una fortissima emozione per Oltre 1400 ciclisti : La seconda edizione dell’Eroica Montalcino si è conclusa non senza emozioni per i ciclisti in gara Sono stati più di 1400 i ciclisti che questa mattina, molti di buon’ora, sono partiti da piazza del Popolo per la seconda edizione di Eroica Montalcino, con tanti stranieri, specialmente Germania, Svizzera e Francia. Al via, confermando una tendenza ormai più che consolidata, tanti giovani che, attraverso Eroica, hanno la possibilità di ...

Openjobmetis - Oltre 1.400 opportunità in tutta Italia per l'estate : "Ci troviamo sicuramente di fronte a uno dei periodi più adatti per inserirsi nel mondo del lavoro", ha dichiarato Laura Piccolo, responsabile grandi clienti di Openjobmetis. "Come agenzia per il ...

Ecco l’Apple iPhone X Tesla da Oltre 4000 dollari : Apple iPhone X Tesla è una edizione limitata dell’iPhone X che costa oltre 4000 dollari ma che alla fine è solo una particolare cover in oro iPhone X Tesla è lo smartphone più costoso al mondo Caviar ha presentato iPhone X Tesla, in onore della compagnia di Elon Musk, che in pratica è una cover […]

Ministero Esteri : Oltre 4000 russi combattono al fianco dei terroristi in Siria - : Syromolotov si è detto convinto che i foreign fighter russi non costituiscono un problema per la sicurezza della russia dal momento che non intendono ritornare in patria perché consapevoli dei duri ...

Maltempo - Oltre 400 mln di danni all'agricoltura nel 2018 : Teleborsa, - Dalla Sardegna alla Campania grandine, vento e pioggia hanno colpito a macchia di leopardo danneggiando campi di grano e pomodoro, vigneti e uliveti, frutteti e ortaggi. E' quanto emerge ...

Gaza - Oltre 400 dimostranti feriti : 20.37 Sono 431 i feriti nel sesto venerdì di protesta ai confini tra la Striscia di Gaza e Israele. La maggior parte intossicati dai lacrimogeni lanciati dai soldati israeliani con l'intento di disperdere i raggruppamenti lunga la recinzione che separa i due territori, Lo ha comunicato il ministero della Salute di Gaza. Il movimento di protesta, denominato "la Grande marcia del ritorno", denuncia il blocco israeliano imposto da oltre 10 anni ...