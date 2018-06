Oggi al Mugello si corre il Gran Premio d’Italia di MotoGP

Moto3 - Mugello : Bulega in 6° fila - più dietro F Oggi a : ... con la consapevolezza che al Mugello conta restare agganciato al folto gruppo di testa sin dallo spegnimento del semaforo in programma domani alle 11:00 , diretta TV su Sky Sport MotoGP HD, . Foggia ...

MotoGP Oggi (sabato 2 giugno) - GP Italia Mugello 2018 : orario delle qualifiche e come vederle in tv. Il programma su Sky e TV8 : oggi, sabato 2 giugno le qualifiche del GP d’Italia 2018, sesta prova del Motomondiale, andranno in scena sul tracciato toscano e le attese per i colori Italiani sono molte. Nella classe regina, Andrea Dovizioso, reduce dai due brutti stop di Jerez e Le Mans, vorrà riscattarsi su una pista molto ben conosciuta dalla Ducati. Il forlivese, vincitore l’anno scorso, vorrà rispondere, infatti, all’avanzata dell’asso spagnolo ...