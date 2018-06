Qatar Offerta choc a Zidane per fare ct : ... che riportano un tweet di Naguib Sawiris in cui il magnate egiziano fa sapere che "Zidane allenerà la Nazionale del Qatar per coppa del Mondo 2022: 50 milioni per ciascuno dei quattro anni". Se ...

Offerta choc per Zidane : 200 milioni dal Qatar : ... che riportano un tweet di Naguib Sawiris in cui il magnate egiziano fa sapere che 'Zidane allenerà la Nazionale del Qatar per coppa del Mondo 2022: 50 milioni per ciascuno dei quattro anni'. Se ...

'Wenger - dalla Cina un'Offerta choc' : Secondo il Mirror, si tratterebbe di un'offerta superiore a quella che permette al momento a Marcello Lippi ct della Nazionale cinese di essere il tecnico più pagato al mondo , 24 milioni di sterline,...

Napoli calcio - Offerta choc del Monaco per Sarri : Il club del Principato mette sul piatto un ingaggio di 6 milioni all'anno per il tecnico toscano, concentrato intanto sulla squadra, pronta a riaccogliere in gruppo Ghoulam