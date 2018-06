O con l' euro o con la neuro Cosa c' è nel Foglio di lunedì

Salvini : 'Basta con la Sicilia campo profughi d'Europa e no a riformare Dublino : Tour Siciliano in vista delle amministrative del neo ministro dell'Interno che promette: 'Sui migranti non terremo una linea dura, ma di buon senso' -

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : trionfo di Arina Averina - sconfitta la gemella Dina! Solita doppietta russa - Baldassarri settima : Arina Averina si è laureata Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale di Ginnastica ritmica. La russa è riuscita nell’impresa di sconfiggere la gemella Dina, invertendo così le posizioni rispetto ai Mondiali dell’anno scorso. La 19enne si è scatenata tra cerchio (20.950) e palla (20.200), contenendo poi bene a clavette (19.400) e nastro (18.700) per un totale di 79.250. Arina ha così rifilato un punto e mezzo di ...

Ricercatrice perde il concorso a La Sapienza : risarcita dopo 28 anni con 260mila euro : ' Una vera e propria odissea giudiziaria quella vissuta dalla professoressa romana, Maria Giuseppina Eboli, che solo oggi, dopo 28 anni di battaglie in tribunale intentate attraverso il Codacons e il ...

Judo - European Open 2018 : secondo posto a Madrid per Alice Bellandi e Melora Rosetta - terze Alice Ferrari ed Elisa Marchiò. Nove podi per l’Italia : L’Italia fa incetta di podi anche nella seconda giornata dell’European Open di Madrid 2018 di Judo. Alice Bellandi (-70 kg) e Melora Rosetta (-78 kg) sono arrivate seconde al termine delle loro rispettive gare, mentre Valeria Ferrari (-78 kg) ed Elisa Marchiò (+78 kg) sono salite sul terzo gradino del podio. AnNoverando anche i cinque podi di ieri, salgono a Nove i podi complessivi dell’Italia a Madrid, con due vittorie, due ...

L'Europa agirà contro questi 10 prodotti di plastica per diminuire l'inquinamento del mare : Nuove norme europee in arrivo per i 10 prodotti di plastica monouso "che più inquinano le spiagge e i mari d'Europa". È la proposta approvata dalla Commissione europea che prevede tra l'altro, che bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini, siano fabbricati esclusivamente con materiali sostenibili. "Di fronte al costante aumento dei rifiuti di plastica negli ...

Ancora per poco bilancia Smart che si interfaccia con iPhone per sport e salute scontata a 51 - 99 euro : Promozione valida fino a mercoledì Chi fa sport e si allena in casa o in palestra o più semplicemente chi segue una dieta e vuole tenere sotto controllo il proprio corpo può fare affidamento ad una ...

Ginnastica - Europei ritmica; le Farfalle si confermano : medaglia d'oro con i 5 cerchi : GUADALAJARA - Le Farfalle azzurre confermano la loro supremazia nell'esercizio con i 5 cerchi. Le campionesse del mondo in carica, allenate da Emanuela Maccarani, coadiuvata in Spagna da Valentina Rovetta e Federica Bagnera, conquistano il titolo continentale. L'aviere del gruppo Sportivo di Vigna di Valle, ...

BackSwap - il virus che ti svuota il conto corrente : allarme in tutta Europa : Si chiama BackSwap ed è un nuovo trojan bancario, in buona sostanza un virus in grado di svuotarvi il conto corrente. È stato scoperto dai ricercatori di Eset, il più grande produttore di software per la sicurezza digitale dell'Unione europea: il virus usa tecniche innovative per aggirare le protezi

Ginnastica ritmica - ITALIA CAMPIONESSA D’EUROPA! Farfalle leggendarie - che trionfo con i cinque cerchi : riscritta la storia : Hanno confezionato la magia della vita, sono volate più in alto di tutte, hanno incantato con la loro leggiadria e la loro classe proverbiale, hanno emozionato tutti gli appassionati e poi hanno piazzato l’affondo come soltanto le nostre Farfalle sono in grado di fare. L’ITALIA si è laureata CAMPIONESSA d’Europa con i cinque cerchi e ha così firmato la doppietta visto che con questo attrezzo siamo anche Campionesse del Mondo: ...

Germania - De Spiegel attacca l’Italia : “Si distrugge da sola e trascina con sé l’Europa” : Germania, De Spiegel attacca l’Italia: “Si distrugge da sola e trascina con sé l’Europa” Uno spaghetto a forma di cappio,… L'articolo Germania, De Spiegel attacca l’Italia: “Si distrugge da sola e trascina con sé l’Europa” proviene da Essere-Informati.it.

Savona - ecco il programma contro le buche : 200 mila euro e si parte tra 15 giorni : L’assessore Santi: «Purtroppo la cattiva situazione in cui si trovano queste strade è stata notevolmente peggiorata dalle frequenti e forti piogge dei mesi scorsi»

Salvini oggi a Pozzallo - Sicilia - . contatti del Premier conte con leader europei : Teleborsa, - Cresce la tensione sociale nel Mezzogiorno , in attesa dell' uscita di oggi , domenica 3 giugno, del neoeletto Ministro dell'Interno Matteo Salvini a Pozzallo in Sicilia . L'appuntamento ...

Ecco EURONEWS : il videorecap con tutte le news più importanti della settimana : Stare dietro a tutte le novità del nostro medium preferito può inevitabilmente essere molto complicato considerando l'incredibile mole di news che ogni giorno vengono pubblicate sui siti di tutto il mondo e ovviamente su Eurogamer.it.Proprio per questo motivo abbiamo deciso di lanciare (già da un paio di settimane) una rubrica settimanale che si occupa di raccogliere tutte le notizie più importanti che hanno riempito la settimana appena ...