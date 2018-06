Nipah | il nuovo virus che sta scuotendo l' India

Nipah : cos'è il nuovo misterioso virus dei pipistrelli della frutta : In natura esistono moltissimi virus e batteri. La maggior parte di questi agenti infettivi risultano innocui per l'uomo. Tuttavia, in particolare alcuni ceppi virali, possono infettare anche l'essere umano. D'altronde i virus pur disponendo di un codice genetico non sono in grado di riprodursi in maniera autonoma, pertanto possono farlo solo all'interno di una cellula ospite. Va inoltre considerato che mentre nei confronti dei batteri disponiamo ...