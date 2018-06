Niente contro

La Giorgi fa harakiri - k.o. in 3 set contro la Stephens. Niente doppietta agli ottavi : L'azzurra vorrebbe spaccare il mondo a suon di sberle da fondo campo, l'americana invece è più riflessiva ed è suo il primo break dell'incontro per il 3-1. La marchigiana però recupera immediatamente ...

Domenica In - Claudio Lippi contro Cristina Parodi : «Ho fatto quel che mi è stato chiesto - cioè Niente» : ' C'è stato un uso improprio della mia persona, sono avvilito '. E' un Claudio Lippi senza peli sulla lingua quello intervistato Spy che ha tuonato contro Cristina Parodi e la sua Domenica In. ...

Claudio Lippi contro tutti : 'A Domenica In mi hanno preso per far Niente' : Ho paura che 'Portobello' fosse tale solo quando era originale, ma è stato forse il programma più saccheggiato del mondo. Quando c'era 'La Corrida' di Corrado non c'era nient'altro che gli ...

Governo - ancora un tentativo di Lega e 5s. Salvini torna a Roma per incontro con Di Maio. Conte - Niente lezione a Firenze : Ovvero: un esecutivo guidato dal professore Giuseppe Conte con Paolo Savona non più all'Economia. Da Salvini - oggi a Roma dopo aver annullato una tappa in Lombardia del suo infinito tour elettorale -...

Mensa scolastica - cassazione : auto di lusso? Niente sconto/ Mamma contro Comune di Chieri : "Ho l'auto vecchia" : Mensa scolastica, cassazione: auto di lusso? Niente sconto. Mamma contro Comune di Chieri: "Ho l'auto vecchia e non a intestata a me", ma i giudici non le danno ragione(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 11:26:00 GMT)

Scontro su Savona - Lega : Niente piano B Meloni : No a ingerenze del Colle| : Lega e M5S compatti sul nome dell’economista. Il sospetto grillino: Berlusconi ha convinto Matteo coi sondaggi

GF news - Alessia Prete in lacrime contro i genitori : “Non avete capito Niente di me” : Grande Fratello news, Alessia Prete si lascia andare in un pianto liberatorio: l’incontro con la madre l’ha turbata Le ultime ore all’interno della Casa del Grande Fratello non sono state facili per Alessia Prete. La ragazza, infatti, dopo aver incontrato la madre ieri sera è rimasta molto turbata. Le parole e i rimproveri che quest’ultima […] L'articolo GF news, Alessia Prete in lacrime contro i genitori: ...

Nina Moric contro Malgioglio : 'Non mi deve aiutare nessuno e del bacio di Luigi non me ne frega Niente'. Poi abbraccia Mariana : Dopo lo sfogo di Nina Moric durante la diretta del Grande Fratello contro gli attacchi di bullismo subiti la scorsa puntata, Barbara D'Urso torna a parlare con lei di Luigi Favoloso e del misterioso ...

Nina Moric contro Malgioglio : «Non mi deve aiutare nessuno e del bacio di Luigi non me ne frega Niente». Poi abbraccia Mariana : Dopo lo sfogo di Nina Moric durante la diretta del Grande Fratello contro gli attacchi di bullismo subiti la scorsa puntata, Barbara D'Urso torna a parlare con lei di Luigi Favoloso e del misterioso ...

Niente royal wedding? La «contro-festa» di Samantha Markle : Niente da fare, la famiglia di Meghan Markle proprio non riesce a rimanere in silenzio. Persino alla vigilia dell’attesissimo royal wedding, la sorellastra Samantha prova a prendersi i riflettori annunciando al sito americano TMZ che, visto che non è stata invitata al castello di Windsor per la cerimonia, allestirà nella sua casa in Florida un ritrovo per amici stretti e parenti in modo da poter guardare tutti insieme in diretta tv le nozze ...

Iran - l'Ue si scopre unita contro le sanzioni Usa : "Niente stop agli affari" : "Con amici come questi c'è da chiedersi chi siano i nemici". Il caustico interrogativo lanciato dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk all'apertura del vertice di Sofia non è solo una battuta. È il segnale della preoccupante agonia in cui versa quel Patto Atlantico rimasto, finora, uno degli ultimi assi portanti dell'ordine mondiale. Un asse bruscamente incrinato dalla decisione di Donald Trump di ritirarsi unilateralmente dall'accordo ...

Giornata internazionale contro omofobia - gli attivisti : “Politica non ha fatto Niente. C’è rischio peggiori se governo Lega-M5s” : Di una legge contro l’omotransfobia – per riconoscere un’aggravante ai violenti che colpiscono con questo movente – se ne parla da anni. E da anni, puntualmente, le proposte di legge non arrivano mai all’approvazione definitiva (l’ultima è rimasta bloccata in Senato dopo il voto alla Camera nel 2013). In occasione della Giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, Arcigay rilancia il suo appello ...

Governo - Di Maio : “Salvini scuro in volto dopo l’incontro? Non capite Niente. Lasciatelo in pace - è milanista” : “Ottimo”, risponde Luigi Di Maio a chi gli chiede in che clima si è svolto l’incontro di stamattina con Matteo Salvini. A chi gli fa notare che il leader della Lega sembrava avere la faccia scura all’uscita da Montecitorio dopo il colloquio, Di Maio ai cronisti replica: “Non capite proprio niente…”, proseguendo lungo la strada per un ristorante vicino gli uffici dei gruppi di Montecitorio, aggiunge ...

“Un incontro travolgente”. Gf : l’amore trionfa. I due inquilini di nascosto da tutti si lasciano andare e tra loro scoppia una passione unica. Le immagini hanno già fatto il giro della rete - ma in casa nessuno sa Niente : Love is in the air contava qualche decennio fa Sandy Marton, ma mai ritornello fu più attuale nella casa del grande Fratello. Tra dissapori, litigate, esplosioni e quant’altro nella casa nasce anche l’amore. Dopo giorni di occhiate languide e parole dolci, la passione ha preso il sopravvento tra Matteo e Alessia del Grande Fratello. Insomma una boccata d’aria per il format che stava un po’ soffrendo degli ultimi ...