Neymar è tornato ed è già in forma Mondiale

: Neymar torna e segna! In amichevole il Brasile batte la Croazia 2-0 ??????? #BRACRO #brasilecroazia - Eurosport_IT : Neymar torna e segna! In amichevole il Brasile batte la Croazia 2-0 ??????? #BRACRO #brasilecroazia - tuttosport : #Neymar ritrova ad #Anfield nell' #amichevole contro la #Croazia la #numero10 ?? - Federico_Spagna : RT @passione_inter: Brasile-Croazia 2-0: Neymar e Firmino decisivi, tre interisti in campo - -

(Di domenica 3 giugno 2018)c'è e si candida fin d'ora al ruolo di grande protagonista degli imminenti VIDEO Mondiali di Russia VIDEO. Questo è il messaggio che arriva forte e chiaro da Anfield Road, in quel di Liverpool, dove il Brasile ha battuto 2-0 la Croazia in un match senza dubbio molto atteso, tra le tante amichevoli che si stanno giocando in questa fase di preparazione all'appuntamento iridato. Il fuoriclasse del PSG tornava in campo dopo oltre 100 giorni dall'infortunio e qualora ci fossero dei dubbi sulle sue condizioni, le ha spazzate via dimostrandosi subito decisivo e fondamentale per una squadra che si candida a recitare un ruolo di primissimo piano alla massima kermesse del calcio. Tite lo ha lasciato inizialmente in panchina, poi nella ripresa è arrivato il suo momento: 'O'Ney' non ha deluso le attese, spianando la strada al successo della sua Nazionale. Primo tempo non ...