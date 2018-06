Nella firma di Meghan la grafologa prevede il futuro della coppia reale

Roma - Coric sbarcato Nella Capitale per visite e firma : già tempo di calciomercato in casa Roma . Il club giallorosso ha infatti messo a segno l'acquisto di Ante Coric , primo colpo in vista della prossima stagione. Come spiegato dal sito Pagine Romaniste ,...

Roma - Coric sbarca Nella Capitale : a breve la firma : Ante Coric è sbarcato nella Capitale. Questo pomeriggio il calciatore croato classe '97 è atterrato all'aeroporto di Fiumicino ed è stato prelevato da un auto della società. La trattativa tra Monchi e ...

Inter - Spalletti Nella sede dell'Inter per la firma del rinnovo : Pronto il rinnovo di contratto per il tecnico del'Inter, Luciano Spalletti, che è nella sede della società nerazzurra per un vertice con la dirigenza. L'attuale accordo scade il 30 giugno 2019. Nel ...

Inter - Spalletti Nella sede dell'Inter per la firma del rinnovo : Pronto il rinnovo di contratto per il tecnico del'Inter, Luciano Spalletti, che è nella sede della società nerazzurra per un vertice con la dirigenza. L'attuale accordo scade il 30 giugno 2019. Nel ...

Banderas è Picasso Nella serie tv firmata National Geographic : La prima scena della serie prodotta da Ron Howard e Brian Grazer, in dieci puntate, è dedicata alla venuta al mondo di Pablo Picasso, quando al momento della nascita, per alcuni istanti, viene creduto ...

Tour of the Alps : ancora una firma Astana Nella seconda tappa Video : Anche la seconda tappa del #Tour of the Alps è stata firmata da un corridore della Astana [Video]. La squadra kazaka sta vivendo una prima parte di stagione di altissimo livello, ed anche #Miguel Angel Lopez ha risposto presente. nella tappa più attesa e difficile del Tour of the Alps, il giovane scalatore colombiano ha messo in mostra una straordinaria brillantezza, andando a vincere davanti a Thibaut Pinot, Ivan Ramiro Sosa e Chris Froome. Aru ...