Nek in Brasile per beneficenza

(Di domenica 3 giugno 2018) Filippo Neviani, in arte Nek, sta vivendo un periodo molto importante per la sua carriera e per la sua vita. Il cantante romagnolo vanta 13 album di inediti, 2 raccolte e un album dal vivo. È reduce da un tour che l'ha portato nei maggiori palazzetti italiani con i colleghi e amici Max Pezzali e Francesco Renga, recentemente ha festeggiato i 18 anni di matrimonio con la moglie Patrizia e, in questi giorni, ha preso parte ad un'iniziativa umanitaria promossa da Nuovi Orizzonti che l'ha portato inad aiutare le famiglie delle favelas. Nek: la carriera e la vita privata Negli anni ottanta il giovane Filippo Neviani ha cercato di approcciarsi al mondo della musica prima con un duo, i Winchester, poi con un gruppo rock, White Lady, inizialmente cover band dei Police. Deciso, però, ad affrontare una carriera da solista, è approdato nel 1991 al Festival di Castrocaro con il brano Io ti ...