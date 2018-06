NBA | Warriors con i dubbi Iguodala e Thompson in gara 2

Come vedere in tv e in streaming gara-2 della finali NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers : Gara-1 è finita ai supplementari e Golden State ha vinto 124-114; gara-2 si disputerà alle 2 di stanotte The post Come vedere in tv e in streaming gara-2 della finali NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers appeared first on Il Post.

LeBron James da leggenda - NBA Finals/ Warriors vincitori su Cleveland nonostante "quota 50" : LeBron James da leggenda, NBA Finals: gara-1, Golden State-Cleveland va ai Warriors nonostante la "quota 50" raggiunta dall'ala dei Cavaliers, ormai nella storia(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 17:45:00 GMT)

NBA Finals 2018 - Golden State-Cleveland/ Video - Warriors avanti +1 : l'errore fatale di J. R. Smith (gara 1) : NBA Finals 2018, Golden State-Cleveland: Video highlights della partita valida come gara 1. I Warriors vincono in Over time: fatale l'errore del Cavs J R Smith negli ultimi secondi. (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 16:00:00 GMT)

NBA Finals - Curry analizza la “gara folle” degli Warriors : Stephen Curry ha parlato di gara folle relativamente al primo atto della finale NBA, vinto da Golden State contro Cleveland “E’ stata una partita folle ma i match di gara 1 sono sempre particolari perché devi adattarti a un nuovo stile di gioco. Siamo caduti nel panico sui tiri liberi, fortunatamente è andata bene e abbiamo trovato una nuova vita nell’extra time”. E’ la fotografia di gara 1 delle Finals Nba della ...

Finali NBA - Cavs ko - ai Warriors gara 1 : ANSA, - ROMA, 1 GIU - I Golden State Warriors si sono aggiudicati la prima delle sette gare di finale della Nba 2018. I Cleveland Cavaliers infatti si sono dovuti arrendere in casa ai campioni in ...

Finals NBA - LeBron : quasi miracolo - ma gara-1 è dei Warriors : Non basta la prestazione mostruosa di LeBron , 51 punti, suo massimo in carriera alle Finals, : una chiamata arbitrale controversa, un libero sbagliato alla fine e una giocata assurda allo scadere di ...

Com’è finita gara-1 dei playoff NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers : Questa notte si è giocata a Oakland (California) gara-1 delle finali dei playoff NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers: ha vinto Golden State 124-114, dopo un tempo supplementare e soprattutto dopo un finale di partita incredibile. A 4.5 The post Com’è finita gara-1 dei playoff NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers appeared first on Il Post.

NBA Playoff 2018 : Saranno ancora Warriors e Cavaliers le sfidanti nelle NBA Finals! : Warriors–Cavaliers atto quarto! Questo è il risultato di questi lunghi ed esaltanti NBA Playoff 2018 che, come ormai ci siamo abituati, hanno portato alla finale più scontata e pronosticabile. Gli Warriors di Steph Curry contro i Cavs di LeBron James inizieranno a sfidarsi giovedì notte in Gara 1 alla Oracle Arena. Questo vuol dire che ancora una volta Golden State avrà il fattore campo in questa serie. Sarà un fattore decisivo? Non ...

NBA - LeBron James lancia la sfida ai Warriors : "Sono pronto" : ROMA - Mancano oramai pochissime ore all'attesissima palla a due che sancirà l'inizio delle Final NBA che per la quarta volta consecutiva vedranno i Golden State Warriors campioni in carica sfidare i ...

NBA – Tracy McGrady non ha dubbi : “i Celtics diventeranno gli Warriors dell’Est” : Tracy McGrady ha esaltato il talento presente nel roster dei Boston Celtics paragonandoli agli Warriors della Eastern Conference Nonostante siano stati eliminati in gara-7 delle Eastern Conference Finals, i Boston Celtics hanno riscosso pareri più che positivi dalla critica. Un roster giovane e futuribile, messo insieme grazie ai colpi del gm Ainge e allenato alla perfezione da Brad Stevens che potrà contare anche su Gordon Hayward e Kyrie ...

NBA Finals - gli - altri - Warriors hanno capito come giocare vicino a quattro All-Star : Andre Iguodala non ci sarà in gara-1 e questa per Cleveland è una buona notizia. Nel film delle Finals NBA arrivato alla quarta serie, tutti ricordano quanto sia pesato il n°9 dei campioni NBA in ...

Al via le NBA Finals : tra Warriors e Cavs - sul parquet oltre 4 miliardi di dollari : Per la quarta stagione consecutiva, saranno Golden State e Cleveland a giocarsi il titolo Nba: dati e numeri delle Finals 2018. L'articolo Al via le Nba Finals: tra Warriors e Cavs, sul parquet oltre 4 miliardi di dollari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

NBA - Warriors-Cavs : la finale dei soliti noti : E allora la lega più spettacolare del mondo si gode l'ultimo capitolo della tetralogia: chi sarà il Signore degli Anelli lo sapremo, al più tardi nella notte tra il 17 e il 18 giugno. ANCORA TU Tutti ...

NBA Finals - le quote di Golden State-Cleveland : Warriors coi favori del pronostico : Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers si sfideranno ancora una volta in una bellissima finale NBA nella quale Curry e soci partono favoriti Ancora una volta, per il quarto anno di fila, la finale NBA sarà tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Si parte nella notte tra giovedì e venerdì, alle 3.00 ora italiana. Il fattore campo sarà decisivo nella prima sfida, dicono i bookmaker. Si gioca all’Oracle Arena di Oakland, dove i ...