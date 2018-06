NBA Finals | coach Lue e l' ipotesi Rodney Hood | ' Può tornarci utile in gara-2'

Finals NBA – LeBron James non si nasconde : “gara-1? Una delle sconfitte più dure della mia carriera. Sono state 24 ore molto…” : LeBron James è tornato a parlare della sconfitta in gara-1 delle Finals NBA definendola una delle più dure della sua carriera Gara-1 delle Finals NBA tra Warriors e Cavs è ormai passata agli archivi. Il finale è stato visto e rivisto nelle ultime ore: J.R. Smith va a rimbalzo, inspiegabilmente non tira ma anzi esce dall’area, fa passare i secondi e trascina i suoi ai supplementari, probabilmente convinto di essere in vantaggio. ...

NBA Finals - LeBron James e il suo outfit - rivedibile - da 47mila dollari in gara-1 : Un concetto che nello sport europeo è molto più ricorrente e frequente, come sottolineato anche da José Calderon: "Per noi è normale, in Europa tutti lo fanno. Tutte le squadre arrivano vestite allo ...

NBA Finals - Klay Thompson - il dolore alla caviglia sinistra non passa : a rischio gara-2? : Per una volta Steph Curry e Kevin Durant , a loro modo sempre assediati da microfoni e giornalisti, , non sono stati i più ricercati durante la sessione dedicata ai media a margine dell'allenamento ...

NBA Finals - LeBron "vota" JR Smith : "Risponderà sul campo" : "Volete la verità? - sottolinea come a sfidare il mondo JR Smith - da un certo punto di vista sono contento che una cosa del genere sia capitata a me e non a un altro mio compagno di squadra. Non è ...

NBA Finals - il tempismo è tutto : i canestri decisivi di Steph Curry in gara-1 : Dopo il 10-3 degli Warriors per aprire il secondo tempo, James si carica tutto il mondo sulle spalle segnando 12 punti consecutivi per trasformare uno svantaggio di 7 lunghezze in un vantaggio di 3, ...

Finals NBA – Tristan Thompson ci sarà in gara-2? Ecco la decisione della lega sulla sua squalifica : Tristan Thompson graziato dalla lega dopo il finale di gara-1: il centro dei Cavs dovrà pagare una multa di 25.000$ ma prenderà parte a gara-2 Finale incandescente quello dell’overtime di gara-1 delle Finals NBA che ha visto affrontarsi Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Protagonista indiscusso Tristan Thompson che ha letteralmente perso la testa. Dopo un tiro di Shaun Livingston, a partita ormai conclusa, giudicato ‘antisportivo’ ...

NBA Finals - la lega ammette due errori arbitrali contro i Cavs nel finale di gara-1 : gara-1 tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers sarà anche finita da ormai più di 24 ore, ma lo strascico di quanto successo non si è ancora concluso. Ad aggiungere ulteriori spunti di ...

Finals NBA – Iguodala giocherà gara-2? Coach Kerr predica prudenza : ecco le sue condizioni : Gara-2 delle Finals NBA si avvicina e i Golden State Warriors sperano di poter contare su Andre Iguodala: Coach Steve Kerr però lo definisce ‘doubtful’ per la seconda sfida della serie Dopo la vittoria sofferta nell’overtime di gara-1, i Golden State Warriors proveranno a ripetersi in gara-2 per preservare l’imbattibilità della Oracle Arena in questi primi due incontri delle Finals. L’ostacolo principale per Kevin Durant e compagni si chiama ...

Finals NBA – LeBron James come Jordan : 109 partite di Playoff da più di 30 punti - il record è pazzesco : Grazie ai 51 punti messi a referto in gara-1, LeBron James ha fatto registrare 109 partite di Playoff da 30 o più punti realizzati raggiungendo Michael Jordan al top di questa speciale classifica Nonostante la sconfitta all’overtime in gara-1 delle Finals NBA, LeBron James ha giocato una partita a dir poco fenomenale. Il ‘Re’ è risultato praticamente immarcabile riuscendo a realizzare ben 51 punti, accompagnati da 8 assist e 8 ...

Finals NBA – Tyronn Lue non ha dubbi : “J.R. Smith titolare in gara-2. Prendere quel rimbalzo è stato fondamentale perchè…” : Tyronn Lue ha deciso di schierare titolare J.R. Smith in gara-2 nonostante il clamoroso errore che è costato gara-1 delle Finals NBA ai Cavs Gara-1 delle Finals NBA tra Warriors e Cavs è ormai passata agli archivi. Il finale è stato visto e rivisto nelle ultime ore: J.R. Smith va a rimbalzo, inspiegabilmente non tira ma anzi esce dall’area, fa passare i secondi e trascina i suoi ai supplementari, probabilmente convinto di essere in ...

NBA - 'Edicola Finals' - cosa scrivono i giornali USA : la rassegna stampa dopo gara-1 : OAKLAND, CALIFORNIA — dopo una prima partita assolutamente entusiasmante — un tempo supplementare necessario per deciderla, i 51 punti di LeBron James, le emozioni di un finale concitato , e sì, anche ...

Finals NBA – Steve Kerr esalta il talento di LeBron James : “gioca a un livello mai visto prima” : Il coach dei Golden State Warriors, Steve Kerr, ha esaltato il talento di LeBron James ammettendo che il ‘Re’ stia giocando ad un livello mai visto prima Ieri notte é andata in scena gara-1 delle Finals NBA 2018. A vincere sono stati i Golden State Warriors al termine di un’incredibile gara conclusa all’overtime. I campioni NBA in carica sono riusciti a portarsi a casa gara-1 nonostante la grande prestazione di LeBron ...

Basket - NBA Finals : dopo il ko - la vittoria di Cleveland sale a 10 - 00 : ROMA - LeBron James ha giocato una partita da marziano, ma nemmeno mettendo 51 punti a referto è riuscito a portare Cleveland alla vittoria nella gara 1 della finale Nba. Il massimo che è riuscito a ...

