Nazionale | Balotelli ' Basta razzismo | l Italia deve svegliarsi'

Mario Balotelli : "L'Italia si svegli - dica no al razzismo. Senza la Nazionale stavo male" : "È ora che l'Italia diventi più aperta e cominci a integrare le persone da fuori, come fa la Francia o l'Inghilterra. Come ho scritto è ora di svegliarsi". Lo ha detto l'attaccante della Nazionale italiana Mario Balotelli in conferenza stampa affrontando il tema del razzismo. "È un discorso complicato, io l'ho vissuto quando anche quando ero più piccolo, ora come ora non so se sia razzismo o gelosia - ha ...

Nazionale - Perin : ''Pronto per una grande. Balotelli? Merita un po' di pace'' : Resta uno dei migliori al mondo per quello che ha fatto anche negli ultimi amni, rispondendo a critiche che non Meritava'. Vi siete sentiti? 'Con Gigi ci sentiamo: lo stimo ancora di più per la ...

Nazionale - Mancini : “Balotelli domani decido se gioca” : “Lo striscione contro Balotelli? Purtroppo capita, anche se non dovrebbe mai succedere. Per domani Mario è in dubbio, domattina valuteremo se scenderà in campo”. Così Roberto Mancini, alla vigilia dell’amichevole Francia-Italia, a Nizza. “Insigne? Probabile che giochi, sceglieremo domani – aggiunge il ct degli azzurri -. Il modulo può variare, dipende dalle soluzioni che avremo. Abbiamo tanti giovani che devono fare ...

Nazionale - Mancini 'Balotelli capitano contro la Francia Sì - ha più presenze' : NIZZA - 'In Nazionale vige la regola che il giocatore che ha più presenze è il capitano. Se Mario in campo è il giocatore con più presenze sarà capitano. Lo striscione dell'altra volta? Sono cose che ...

Nazionale - Balotelli si è allenato se Bonucci è out a lui la fascia da capitano : dal nostro inviato a Nizza Mancini sarà di sicuro di parola e stasera, prima di cena, annuncerà come promesso la formazione dell'Italia che domani sera, all'Allianz Riviera di Nizza, affronterà la ...

Nazionale - Mancini : “Balotelli può fare molto di più” : “Una valutazione della prova di Balotelli? Può fare molto meglio però come prima partita è stato abbastanza bravo, specie nel primo tempo con quel gol. Ma certo può fare di più”. Così Roberto Mancini sulla prestazione di Mario Balotelli, da lui richiamato in Nazionale, nell’amichevole contro l’Arabia Saudita. L'articolo Nazionale, Mancini: “Balotelli può fare molto di più” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Nazionale - Balotelli dedica ad Astori su Instagram : 'So che guardavi la partita con il mio papà' : Mario Balotelli si è ripreso la Nazionale e, dopo 4 anni dalla sua ultima volta in azzurro, è tornato al gol nell'amichevole vinta a San Gallo 2-1 contro l'Arabia Saudita. Al termine della partita, ...

Calcio : amichevole Italia-Arabia Saudita 2-1. Mario Balotelli lancia la nuova Nazionale di Roberto Mancini : Vittoria doveva essere e l’Italia non ha mancato l’appuntamento con il successo, che mancava ormai da cinque partite. Se pur in un’amichevole internazionale, gli azzurri tornano a vincere: la nuova nazionale di Roberto Mancini batte allo Stadio di San Gallo (Svizzera) per 2-1 l’Arabia Saudita. Non convince molto la performance di Bonucci e compagni, apparsi molto scarichi a livello fisico (più che ovvio, visto che siamo a ...

Italia-Arabia Saudita - che gol di Balotelli! SuperMario si riprende la Nazionale con una rete fantastica [VIDEO] : Il gol di Balotelli sblocca Italia-Arabia Saudita: al ritorno in Nazionale, SuperMario va subito in rete con una conclusione da fuori area Passo felpato, finta di corpo e destro secco: bastano 20 minuti a Mario Balotelli per andare subito in gol e sbloccare l’amichevole tra Italia e Arabia Saudita. L’attaccante ex Milan e Inter, tornato in Nazionale dopo 4 anni di assenza, ha aperto le marcature della nuova Italia targata Roberto ...

Nazionale - Mancini con Balotelli titolare. Costacurta : "Mario fa bene al gruppo" : Comincia stasera l'avventura di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale. A San Gallo, in Svizzera, l'Italia affronta in amichevole l'Arabia Saudita alle 20.45. Grande attesa per vedere all'...