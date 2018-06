Nave Alpino ha raggiunto New York

Marina Militare : Nave Alpino in sosta a Baltimora dal 27 al 30 maggio : La fregata europea multi missione (Fremm) della Marina Militare Alpino ha ormeggiato oggi a Baltimora, dove sosterà fino al 30 maggio presso il Pier Under Armour. Lunedì 28 maggio in occasione del Memorial Day, giorno nel quale negli Stati Uniti d’America si rende omaggio e si commemorano i soldati americani caduti di tutte le guerre, verrà celebrata una messa a bordo cui prenderà parte una comunità italiana locale. Mercoledì 30 maggio il ...