Naufragio Tunisia | superstite | ' 180 a bordo | tanti i morti'

Strage di migranti al largo della Tunisia : almeno 35 morti in un Naufragio : Sono almeno 35 le persone morte nella notte nel naufragio di un barcone al largo delle coste tunisine. A bordo dell'imbarcazione ci sarebbero state circa 180 persone, altre 67 sono state portate in salvo. Le operazioni, riportano le autorità, continuano senza sosta.Continua a leggere

Almeno 35 morti in un Naufragio in Tunisia : Al largo delle isole Kerkenna, sulla costa orientale del paese: sembra che sull'imbarcazione ci fossero Almeno 80 migranti The post Almeno 35 morti in un naufragio in Tunisia appeared first on Il Post.

