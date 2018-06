Napoli | domenica tutti al mare ma arriva la prima perturbazione di giugno

Fumo da una cabina elettrica : domenica di paura alla stazione di Napoli : Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio alla stazione Centrale di Napoli per un corto circuito che ha prodotto l'uscita di Fumo da una cabina elettrica situata all'interno di un locale commerciale. '...

Crotone - domenica contro il Napoli : antivigilia di preghiera : 'Il vostro calcio al pallone domenica sia fatto con amore affinché possa essere la vostra più bella preghiera'. Così il rettore del santuario di Capocolonna, don Bernardino Mongelluzzi, si è rivolto a ...

Serie A - Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli domenica 13 maggio alle 20.45 : Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli si giocheranno in contemporanea, domenica 13 maggio alle 20.45: lo ha deciso la Lega Serie A, che ha definito anticipi e posticipi della 37ª giornata di campionato, la ...

Napoli - il sogno scudetto continua : «E domenica invadiamo Firenze» : Le prime foto dell'apoteosi napoletana sono arrivate quando il Napoli era ancora all'interno dello spogliatoio dell'Allianz Stadium. I giocatori saltellavano festanti cantando a...

Ascolti TV | Domenica 22 aprile 2018. Che Tempo che Fa 14%-13% - The Wall 10.7%. Juventus – Napoli al 13.94% (Sky+Mediaset Premium) : Juventus - Napoli Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.432.000 spettatori pari al 14% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 1.949.000 spettatori (13%). Su Canale 5 The Wall ha raccolto davanti al video 2.335.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.802.000 spettatori (7%) mentre Instinct è stato la scelta di 1.466.000 spettatori (6.2%). Su Italia 1 Le Iene ha ...

Rai2 : “la domenica sportiva” - puntata dedicata al big match Juventus-Napoli : domenica 22 aprile sarà la notte dello scontro diretto Juventus-Napoli, la sfida che vale lo scudetto, a cinque giornate dal termine del campionato. Per questo motivo la puntata numero 3212 de “La domenica sportiva”, in onda alle 23.00 in diretta su Rai2, sarà quasi monografica, con collegamenti post gara dalle due città, le voci dei protagonisti in diretta dallo Juventus Stadium, le reazioni a caldo delle due tifoserie, e la ...

Biglietti Juventus-Napoli - come acquistare i tickets per la sfida scudetto di domenica 22 aprile all’Allianz Stadium : domenica 22 aprile si deciderà il campionato di Serie A 2017-2018. All’Allianz Stadium di Torino si giocherà l’attesissimo scontro diretto tra Juventus e Napoli. Una sfida scudetto che arriva appena a cinque giornate dal termine, con le due squadre separate da soli 4 punti. I bianconeri sono reduci da 17 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 20 giornate, l’ultimo dei quali arrivato nella trasferta di Crotone che ha rimesso in ...

JUVENTUS-Napoli - ALLEGRI/ Duello scudetto : "Domenica può essere decisiva - altrimenti..." : JUVENTUS-NAPOLI, parla ALLEGRI: “Non firmo per il pari, ma 4 punti di vantaggio a un mese dalla fine…”. Il commento del Conte Max in vista della supersfida di domenica sera(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:31:00 GMT)

“La Juventus è già defunta” - i tifosi del Napoli preparano un nuovo ‘funerale’ : entusiasmo partenopeo per lo scontro diretto di Domenica [FOTO] : La 33^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni, continua la corsa scudetto tra Juventus e Napoli, la prossima giornata preannuncia grande spettacolo e scintille. Impresa del Crotone che davanti al pubblico amico ha fermato la capolista, vantaggio di Alex Sandro, poi il pareggio firmato da Simy con una rovesciata in stile Cristiano Ronaldo. Prima l’inferno poi il paradiso per la squadra di Sarri che è passata in ...

Juve frena a Crotone - il Napoli torna a -4 e domenica c'è la sfida : Roma, 19 apr. , askanews, Il Crotone costringe la Juventus a una frenata e la corsa scudetto si riapre in attesa della sfida Juventus-Napoli di domenica prossima. I bianconeri frenano in calabria , 1-...

Biglietti Juventus-Napoli - Serie A (domenica 22 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaquattresima giornata di Serie A all’Allianz Stadium : Il match clou della 34a giornata della Serie A, e dell’intero campionato, è Juventus-Napoli. Una partita che vale una stagione, con bianconeri e azzurri che si giocano lo Scudetto. Sarà l’ultima spiaggia per la squadra di Maurizio Sarri, che insegue a -4 in classifica. Il Napoli, infatti, si presenta all’Allianz Stadium con l’obbligo di vincere, impresa difficile ma necessaria per continuare ad alimentare il sogno del ...

Biglietti Milan-Napoli - Serie A (domenica 15 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaduesima giornata di Serie A a San Siro : Uno dei big match della 32a giornata di Serie A sarà Milan-Napoli. La squadra di Maurizio Sarri viaggia a San Siro per provare a tenere viva la corsa Scudetto. Il Napoli va a Milano forte del suo impressionante ruolino di marcia in trasferta, con 12 vittorie e 3 pareggi. Uno di questi, però, è stato ottenuto proprio su questo campo, lo 0-0 contro l’Inter. Un risultato che gli azzurri proveranno ad evitare, soprattutto dopo aver riaperto la ...