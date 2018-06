MXGP | GP Gran Bretagna 2018 | Jeffrey Herlings fa doppietta anche a Matterley Basin e fa

oasport

: RT @Eurosport_IT: A Jeffrey Herlings anche gara 2 in Gran Bretagna! ?? Tony Cairoli, secondo, è arrabbiatissimo ma contro questo olandese c… - DelbonoRoberto : RT @Eurosport_IT: A Jeffrey Herlings anche gara 2 in Gran Bretagna! ?? Tony Cairoli, secondo, è arrabbiatissimo ma contro questo olandese c… - dariocrovato : RT @Eurosport_IT: A Jeffrey Herlings anche gara 2 in Gran Bretagna! ?? Tony Cairoli, secondo, è arrabbiatissimo ma contro questo olandese c… - BonzoMassimo : RT @Eurosport_IT: A Jeffrey Herlings anche gara 2 in Gran Bretagna! ?? Tony Cairoli, secondo, è arrabbiatissimo ma contro questo olandese c… -

(Di domenica 3 giugno 2018) Se in Gara-1 delPremio didellaaveva vinto con un contatto netto ai danni di Tony Cairoli, nella seconda mha preferito beffarlo con un sorpasso all’ultimo giro per completare la sua ennesimadi questa incredibile stagione. L’olandese della KTM, infatti, è alla terza doppia vittoria consecutiva e ne ha sei in totale. Il suo margine su Tony Cairoli, secondo in entrambi i round, schizza a 54 punti ed inizia a diventare decisamente corposo, mentre al terzo posto Clement Desalle accusa già 122 lunghezze di distacco. Il siciliano ce l’ha messa tutta, ha tentato di forzare sin dal via, inanellando un filotto di giri record uno dietro l’altro, ma non è mai stato in grado di distanziare definitivamente il rivale., dal canto suo, si è mantenuto sempre ad un massimo di tre secondi, prima di cambiare passo ...