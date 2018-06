: #News #Motomondiale: Lorenzo domina al Mugello - CyberNewsH24 : #News #Motomondiale: Lorenzo domina al Mugello - NotizieIN : Motomondiale: Lorenzo domina al Mugello - MondoSportivoIT : MotoGP, gara Italia 2018: doppietta Ducati e prima gioia in rosso per Lorenzo - -

Trionfo Ducati al Gp d'Italia con due "rosse" ai primi posti.Jorgeche torna così al successo dopo 567 giorni (Valencia, 13 novembre 2016) davanti al compagno di squadra Dovizioso.Brillante terzo Rossi (Yamaha) che precede Iannone e Rins. Marquez è 16°. Rossi,partito in pole,"bruciato" al via da. Alle sue spalle Marquez che però al 5° giro finisce nella ghiaia.Si rialza, ma la sua gara è ormai compromessa.Il 31enne maiorchino resta saldamente in testa e va così a centrare la 66.ma vittoria della sua carriera.(Di domenica 3 giugno 2018)