MotoGp – Valentino Rossi severo ma sorridente | “penso di aver fatto un buon lavoro | ma

MotoGp - Ordine d’arrivo GP Italia 2018 : risultato e classifica. Trionfo di Jorge Lorenzo davanti a Dovizioso ed a Valentino Rossi. Caduta per Marc Marquez (16°) : Trionfo Ducati al GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Jorge Lorenzo ottiene il primo successo con la Rossa a precedere il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso. Una gara autoritaria del maiorchino che, dopo le tante polemiche di questi mesi, torna sul gradino più alto del podio, dando una risposta ai propri detrattori. Terza posizione per Valentino Rossi (Yamaha), che ha la meglio al termine di un duello molto intenso ...

Classifica Mondiale MotoGp 2018 dopo il Mugello : Marc Marquez al comando - Valentino Rossi a 23 punti! Dovizioso quarto : Marc Marquez rimane in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018 anche al termine del GP d’Italia. La sesta tappa non ha sorriso allo spagnolo della Honda che è caduto e ha chiuso in 16esima posizione, fuori dalla zona punti, ma la leadership è sempre tra le sue mani. Valentino Rossi, grazie al terzo posto ottenuto al Mugello, sale in seconda posizione a 23 lunghezze di distacco dal Campione del Mondo. Andrea Dovizioso è quarto a 29 ...

MotoGp – La caduta di Marquez al Mugello costa cara allo spagnolo - Valentino Rossi sorride : la classifica piloti aggiornata : Marquez scivola via e perde punti preziosi, ne approfittano tutti i suoi rivali: la classifica piloti aggiornata dopo il Gp d’Italia E’ Jorge Lorenzo il vincitore del Gp d’Italia! Al Mugello il maiorchino della Ducati ha trovato la sua prima, speciale, vittoria in rosso. Una doppietta Ducati favolosa, davanti al pubblico italiano, con Dovizioso secondo, seguito da un positivo Valentino Rossi, che è riuscito ad avere la meglio ...

MotoGp - GP Italia 2018 : Jorge Lorenzo rinasce e domina al Mugello. 2° Dovizioso - Valentino Rossi sul podio. Cade Marquez : Mondiale riaperto : Lo spagnolo Jorge Lorenzo (Ducati) stupisce tutti e vince il Gran Premio d’Italia 2018 della MotoGP. Il cinque volte campione del mondo torna al successo (che gli mancava dai tempi della Yamaha) e “festeggia” a modo suo l’appiedamento ormai inevitabile da parte del team di Borgo Panigale. Il maiorchino al Mugello domina, senza mezzi termini e vince a modo suo. Scatta perfettamente, salta subito Valentino Rossi, prende la ...

MotoGp - Valentino Rossi in pole ed è Mugiallo : Valentino Premier. L'uomo dei sogni delle due ruote si mette in testa un casco tricolore e un'idea meravigliosa per unire l'Italia tutta. E lo fa a modo suo, in fretta. Anzi a tempo di record, ...

LIVE MotoGp - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : gara. Valentino Rossi per un sogno - Dovizioso e Iannone da battaglia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia, sesta prova del Motomondiale 2018. Sul tracciato del Mugello, Valentino Rossi partirà dalla pole position. Il “46“, nella giornata di ieri, ha scritto un’altra pagina di storia, realizzando la 55esima pole in carriera, la settima sulla pista toscana, interrompendo un digiuno che durava da Motegi 2016. Un po’ di tempo è passato ma Valentino è sempre lì, pronto a combattere, contro ...

MotoGp - GP Italia 2018 in tv : la gara del Mugello gratis e in chiaro su TV8. Orario d’inizio - Valentino Rossi in pole! : Oggi domenica 3 giugno si corre il GP di Italia 2018, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Mugello andrà in scena uno spettacolo imperdibile, si preannuncia una gara particolarmente appassionante e avvincente con tanti piloti in lotta per la vittoria e per il podio: può succedere di tutto sul circuito toscano in uno degli appuntamenti più attesi dell’intero calendario. Di fronte al popolo giallo, Valentino Rossi andrà a caccia ...

LIVE MotoGp - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : warm-up. Andrea Iannone in testa! Dovizioso terzo - Valentino Rossi settimo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del warm up del GP d'Italia 2018 , sesta tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

MotoGp – Iannone sfreccia nel warm up del Mugello : segue Marquez - Valentino Rossi più indietro : Il warm up della mattina della MotoGp si è concluso con il miglior tempo di Andrea Iannone sul circuito del Mugello Dopo la pole position di Valentino Rossi di ieri, si è appena concluso il warm up di questa domenica mattina al Mugello. In questo primo ‘riscaldamento’ mattiniero il pilota più veloce è stato Andrea Iannone (velocissimo anche durante le prove libere del venerdì), seguito dall’ottimo tempo di Marc Marquez e di ...

MotoGp - GP Italia 2018 : il Mugello trattiene il fiato per Valentino Rossi. Il fenomeno può giocarsi la vittoria - attenzione a Iannone e Dovizioso : Una fiumana gialla è pronta a esplodere, una Nazione intera si stringe attorno alla sua icona, il Dottore vuole guarire tutti i mali, il fenomeno da leggenda cerca di regalare un’impresa da antologia che riscriverebbe le logiche, gli annali, i record della storia del motociclismo. Tutto è possibile nel parco giochi del Mugello, tutto è possibile se in pista c’è Valentino Rossi che si sta esaltando nel suo weekend preferito, di fronte ...

