MotoGp | Valentino Rossi in pole ed è Mugiallo

LIVE MotoGp - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : gara. Valentino Rossi per un sogno - Dovizioso e Iannone da battaglia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia, sesta prova del Motomondiale 2018. Sul tracciato del Mugello, Valentino Rossi partirà dalla pole position. Il “46“, nella giornata di ieri, ha scritto un’altra pagina di storia, realizzando la 55esima pole in carriera, la settima sulla pista toscana, interrompendo un digiuno che durava da Motegi 2016. Un po’ di tempo è passato ma Valentino è sempre lì, pronto a combattere, contro ...

MotoGp - GP Italia 2018 in tv : la gara del Mugello gratis e in chiaro su TV8. Orario d’inizio - Valentino Rossi in pole! : Oggi domenica 3 giugno si corre il GP di Italia 2018, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Mugello andrà in scena uno spettacolo imperdibile, si preannuncia una gara particolarmente appassionante e avvincente con tanti piloti in lotta per la vittoria e per il podio: può succedere di tutto sul circuito toscano in uno degli appuntamenti più attesi dell’intero calendario. Di fronte al popolo giallo, Valentino Rossi andrà a caccia ...

LIVE MotoGp - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : warm-up. Andrea Iannone in testa! Dovizioso terzo - Valentino Rossi settimo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del warm up del GP d'Italia 2018 , sesta tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

MotoGp – Iannone sfreccia nel warm up del Mugello : segue Marquez - Valentino Rossi più indietro : Il warm up della mattina della MotoGp si è concluso con il miglior tempo di Andrea Iannone sul circuito del Mugello Dopo la pole position di Valentino Rossi di ieri, si è appena concluso il warm up di questa domenica mattina al Mugello. In questo primo ‘riscaldamento’ mattiniero il pilota più veloce è stato Andrea Iannone (velocissimo anche durante le prove libere del venerdì), seguito dall’ottimo tempo di Marc Marquez e di ...

MotoGp - GP Italia 2018 : il Mugello trattiene il fiato per Valentino Rossi. Il fenomeno può giocarsi la vittoria - attenzione a Iannone e Dovizioso : Una fiumana gialla è pronta a esplodere, una Nazione intera si stringe attorno alla sua icona, il Dottore vuole guarire tutti i mali, il fenomeno da leggenda cerca di regalare un’impresa da antologia che riscriverebbe le logiche, gli annali, i record della storia del motociclismo. Tutto è possibile nel parco giochi del Mugello, tutto è possibile se in pista c’è Valentino Rossi che si sta esaltando nel suo weekend preferito, di fronte ...

LIVE MotoGp - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : warm-up. Valentino Rossi e Dovizioso per il set-up verso la gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del warm up del GP d’Italia 2018, sesta tappa del Mondiale MotoGP. I piloti avranno a disposizione gli ultimi 20 minuti di test per trovare la giusta messa a punto e il miglior set-up in vista della gara che scatterà alle ore 14.00 sul circuito del Mugello, di fronte a una cornice di pubblico eccezionale. Il popolo giallo è accorso in massa per sostenere Valentino Rossi che ieri ha conquistato la ...

MotoGp - Mugello 2018. Valentino Rossi : 'È una pole speciale - non sono bollito' : pole. Con record. Al Mugello. È possibile chiedere di più? Forse sì. Se ti chiami Valentino Rossi, il tuo pensiero vola già alla gara. Il pilota della Yamaha è entusiasta per la pole conquistata nel ...

MotoGp – Casco Valentino Rossi - Drudi e il Dottore spiegano il significato dell’edizione per il Mugello [GALLERY] : Valentino Rossi e Aldo Drudi spiegano il vero significato del Casco speciale per il Mugello del Dottore Come sempre, Valentino Rossi ha sfoggiato, nel sabato delle qualifiche del Mugello, un Casco speciale, realizzato proprio per l’appuntamento italiano. Un omaggio proprio all’Italia, con una bandiera tricolore, la scritta ITA sotto al 46, e una dedica speciale anche per Simoncelli e Toccaceli (QUI l’articolo completo). Ai ...

MotoGp – Marquez commenta l’acerrimo rivale : “Valentino Rossi favorito al Mugello” : Marc Marquez commenta le sue qualifiche sul circuito del Mugello, il pilota spagnolo domani partirà dalla seconda fila Pelle d’oca per Valentino Rossi davanti al pubblico del Mugello. Il pilota della Yamaha si regala la 55esima pole position di carriera in top class. In occasione del Gp d’Italia il Dottore ‘la fa grossa’ e si piazza davanti a tutti sulla griglia di partenza del sesto appuntamento del Motomondiale. Dietro ...

MotoGp - GP Italia 2018 : Valentino Rossi - la classe senza tempo di un mito impareggiabile : Cosa significa essere un mito? Essere un punto di riferimento per la massa, un’icona facilmente riconoscibile, un eroe per molti appassionati, un idolo per i tifosi, un atleta capace di trascendere il tempo e di segnare la storia, di superare qualsiasi barriera ed ergersi a paladino indiscusso e indiscutibile di uno sport. Per capirlo meglio basta dare uno sguardo alle tribune di oggi del Mugello, si comprende ulteriormente la grandezza e ...

MotoGp – Valentino Rossi in pole al Mugello : le FOTO più belle delle qualifiche del Gp d’Italia [GALLERY] : qualifiche da favola oggi al Mugello! Le FOTO più belle del pomeriggio che ha regalato la pole position del Gp d’Italia a Valentino Rossi Grande festa oggi al Mugello per la spettacolare pole position di Valentino Rossi. Il Dottore ha conquistato la sua settima pole sul circuito italiano, battendo quindi il record di Doohan, fermando il crono sull’1.46.208. Un risultato che fa sorridere il nove volte campione del mondo, che torna in ...