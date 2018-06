MotoGP Risultati Gara Mugello | Italia a tutto gas!

LIVE MotoGP - GP Italia 2018 in DIRETTA : risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia 2018, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Al Mugello si preannuncia una gara letteralmente infuocata e appassionante dove può succedere davvero di tutto, ci sarà da divertirsi in un pomeriggio infuocato dove le alte temperature potrebbero condizionare la classifica finale. Tutto il popolo giallo è accorso in massa sulle colline toscane per assistere all’evento, tutti pronti a ...

MotoGP Risultati Qualifiche Mugello : Rossi - pole da record! : Valentino Rossi realizza il miglior giro assoluto al Mugello e si porta a casa la pole. Prima fila anche per Jorge Lorenzo e Maverik Viñales Le libere di stamattina e ancora meno quelle di ieri non avevano certo fatto presagire la tenzone che si è svolta durante le Qualifiche appena concluse. Valentino Rossi – un po’ sbiadito durante le free – scende in pista più convinto che mai e porta a casa un pazzesco ...

LIVE MotoGP - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : qualifiche. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Italia 2018, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Oggi si inizia a fare terribilmente sul serio al Mugello, di fronte al calorosissimo pubblico del circuito toscano si definirà la griglia di partenza per la gara di domani: i piloti andranno a caccia della pole position, si preannuncia grande battaglia e lo spettacolo non mancherà in uno degli appuntamenti più attesi ...

MotoGP - GP Italia 2018 : risultati e classifica combinata. Marc Marquez davanti a tutti - Valentino Rossi terzo - Dovizioso ultimo dei qualificati in Q2 : Marc Marquez si conferma il più veloce nel corso del turno delle prove libere 3, conquistando il miglior tempo della classifica combinata, in sella alla Honda. Andrea Iannone (Suzuki) è secondo mentre un brillante Valentino Rossi centra la terza piazza, grazie ad un ottimo time-attack quest’oggi. Andrea Dovizioso strappa l’ultimo crono utile per essere parte della Q2 mentre sorprende Franco Morbidelli in ottava piazza ed in grande ...

LIVE MotoGP - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Italia 2018, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito del Mugello i piloti avranno a disposizione gli ultimi 45 minuti di test per trovare il giusto set-up della propria moto e il migliore feeling con il tracciato toscano. Andrea Iannone ha incantato nella giornata di ieri e proverà a replicarci, Andrea Dovizioso deve pescare le condizioni migliori in vista delle ...

MotoGP – Marquez - la caduta di Pirro e i risultati in pista al Mugello : “è stato un momento difficile per tutti” : Le sensazioni di Marc Marquez al termine della prima giornata di prove libere del Gp d’Italia E’ Andrea Iannone il più veloce al termine della prima giornata di prove al Mugello. Il pilota italiano della Suzuki ha chiuso in testa alla classifica dei tempi sia la prima che la seconda sessione di libere del Gp d’Italia, in una giornata in cui tutti sono stati in pensiero per le condizioni di Pirro, protagonista di una bruttissima ...

LIVE MotoGP - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP d’Italia di MotoGP. Al Mugello inizia il weekend della classe regina. Ci sarà la solita grande atmosfera ad accogliere i piloti. Soprattutto i due idoli di casa, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Il primo è reduce da due gare negative e qui non può più sbagliare: deve cominciare a racimolare punti e provare a vincere, su un circuito su cui è riuscito a trionfare un anno ...

Ordine di arrivo MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e classifica gara Le Mans. Marquez vince - Valentino Rossi terzo - cade Dovizioso : Marc Marquez ha vinto il GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha dominato la gara in sella alla sua Honda e ha infilato il terzo successo consecutivo allungando in classifica generale. Valentino Rossi ha sfruttato una buona pista per la Yamaha ed è riuscito a salire sul terzo gradino del podio alle spalle dell’ottimo Danilo Petrucci. Purtroppo Andrea Dovizioso è caduto da solo quando era in testa alla gara. ...

