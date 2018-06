MotoGp – Petrucci non le manda a dire a Marquez | “mi ha buttato fuori pista”

Griglia di partenza MotoGp / GP Italia 2018 : Rossi in pole - anche Iannone e Petrucci promossi! (Mugello) : Griglia di partenza MotoGp, GP Italia 2018 Mugello: la lotta per la pole position sul circuito Italiano con Marquez, Dovizioso, Valentino Rossi e le Ducati in primo piano(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 18:49:00 GMT)

MotoGp – Sfuma la prima fila per Petrucci al Mugello : “era possibile - ecco dove ho sbagliato” : Danilo Petrucci parla dopo le qualifiche del Mugello, il pilota italiano domani partirà dalla seconda fila sul circuito italiano Pelle d’oca per Valentino Rossi davanti al pubblico del Mugello. Il pilota della Yamaha si regala la 55esima pole position di carriera in top class. In occasione del Gp d’Italia il Dottore ‘la fa grossa’ e si piazza davanti a tutti sulla griglia di partenza del sesto appuntamento del ...

MotoGp - Petrucci evita la Q1 e sorride : “sono quello che ne ha fatte di più - stavolta l’ho scampata” : Danilo Petrucci ha commentato il sesto tempo ottenuto al termine della terza sessione di prove libere del Gp del Mugello Ieri il dominio di Iannone, oggi la giornata comincia con il miglior tempo di Marc Marquez nella terza sessione di prove libere del Gp del Mugello. Il pilota della Honda ferma il tempo sull’1:46.439, precedendo il solito Iannone che su questa pista dimostra di trovarsi a proprio agio. / AFP PHOTO / FILIPPO ...

MotoGp – Petrucci lancia l’allarme dopo la caduta di Pirro : “il punto dell’incidente è pericoloso” : Danilo Petrucci, la caduta di Michele Pirro al Mugello e i risultati non soddisfacenti della Ducati nella prima giornata di prove del Gp d’Italia Una giornata non troppo positiva in casa Ducati oggi al Mugello. Danilo Petrucci ha chiuso la seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia con un nono posto, lasciandosi alle spalle i piloti del team ufficiale Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, rispettivamente decimo e dodicesimo. Una ...

MotoGp Italia - Petrucci : «Sto lottando per avere una moto ufficiale» : SCARPERIA - Anche durante il weekend del Mugello a tenere banco è soprattutto il mercato piloti. Danilo Petrucci è uno dei piloti che deve definire il proprio futuro, in bilico tra Ducati e Aprilia. ...

MotoGp Italia - Petrucci : «Vorrei una moto ufficiale e italiana» : SCARPERIA - A tenere banco è soprattutto il mercato piloti anche durante il weekend del Mugello. Danilo Petrucci è uno dei piloti che deve definire il proprio futuro, in bilico tra Ducati e Aprilia. ...

MotoGp - Petrucci ha le idee chiare : “l’anno prossimo sarò su una moto italiana - vedremo se sarà rossa o nera” : Intervenuto in conferenza stampa, Danilo Petrucci ha svelato le sue sensazioni in vista del Gp del Mugello soffermandosi anche sul suo futuro Un podio a Le Mans per presentarsi al Mugello sicuro dei propri mezzi, un risultato esaltante che permette a Danilo Petrucci di guardare con fiducia alla gara italiana. L’obiettivo per il ternano è quello di arrivare più in alto possibile, provando a convincere la Ducati a scegliere lui come ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Tra Petrucci e Miller non mi cambia niente» : TORINO -Andrea Dovizioso ha parlato ai microfoni di Sky sulle proprie possibilità di rimanere in lotta per il Mondiale, in occasione della presentazione del suo nuovo libro 'Asfalto', : ' Il GP del ...

MotoGp - Jack Miller : 'Avrò una GP19'. E Danilo Petrucci? : Il rinnovo di Dovizioso ha chiuso un capitolo di mercato importante in casa Ducati, ma resta libera una sella, con Jorge Lorenzo in probabile partenza . E i due principali contendenti sono compagni di ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Danilo Petrucci - che lezione a Jorge Lorenzo. Verso un avvicendamento in Ducati? : Jorge Lorenzo e la Ducati: un connubio che non funziona. Il GP di Francia 2018, a Le Mans, non ha cambiato le carte in tavola ed il sesto posto finale, a 10″355 dal vincitore Marc Marquez, è più amaro per il secondo posto della Rossa del Team Pramac di Danilo Petrucci. Che lezione ha dato il centauro italiano allo spagnolo! Dopo l’inizio folgorante, Jorge è andato sempre più in calando. Secondo l’iberico, la Ducati lo obbliga ...

MotoGp – Marquez trionfa a Le Mans - Petrucci e Rossi sul podio : le FOTO più belle del Gp di Francia : Nella gallery tutte le FOTO del Gp di Francia valido per il quinto appuntamento della stagione 2018 di MotoGp Marquez conquista la terza vittoria consecutiva a Le Mans. Alle spalle dello spagnolo della Honda i due italiani Petrucci e Rossi. Nella gallery tutte le FOTO più belle del Gp di Francia. L'articolo MotoGp – Marquez trionfa a Le Mans, Petrucci e Rossi sul podio: le FOTO più belle del Gp di ...

VIDEO MotoGp - gli highlights del GP di Francia. Valentino Rossi torna sul podio - grande Danilo Petrucci : A Le Mans è andato in scena un bellissimo GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Marc Marquez ha vinto conquistando così il terzo successo consecutivo in stagione e ha allungato in classifica generale. Andrea Dovizioso è caduto da solo quando era in testa alla gara, Valentino Rossi ha conquistato un buon terzo posto alle spalle di Danilo Petrucci. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...

MotoGp – Petrucci euforico dopo la gara di Le Mans : “se devo continuare a far secondo quasi vinco il mondiale - ” : Le sensazioni di Danilo Petrucci dopo il favoloso secondo posto di oggi al Gp di Francia alle spalle di Marc Marquez Una gara emozionante e ricca di colpi di scena oggi a Le Mans! Ad aggiudicarsi la vittoria è stato un eccellente Marc Marquez, alla sua terza vittoria consecutiva dopo Austin e Jerez. Complice la caduta di Dovizioso lo spagnolo della Honda si conferma sempre più leader della classifica generale e può godersi un po’ di relax ...

MotoGp - Pagelle GP Francia 2018 : Marc Marquez impeccabile - Petrucci e Rossi ottimi - male Vinales - dietro la lavagna Dovizioso - Zarco e Iannone : Anche il Gran Premio di Francia della MotoGP non ci ha certo fatto annoiare. Errori, cadute, tanti spunti e conferme, come che Marc Marquez ha ribadito di essere l’uomo da battere, ma che non è una impresa semplice per nessuno, tanto che Andrea Dovizioso e Johann Zarco spingono troppo e cadono. male la Yamaha nel suo complesso, con un Valentino Rossi davvero stoico con un podio insperato. Andiamo, quindi, a dare le Pagelle ai protagonisti ...