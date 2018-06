MotoGP | pagelle GP Mugello 2018 | Jorge Lorenzo stupisce | bene Dovizioso e Rossi | sparisce

oasport

(Di domenica 3 giugno 2018) Si chiude un fine settimana del Gran Premio d’Italia del Motomondiale nel quale i colori italiani non sono stati in grado di centrare nemmeno una vittoria (l’anno scorso facemmo tre su tre) ma che ci ha comunque regalato grande spettacolo, colpi di scena, sorpresa, e cadute inaspettate. Andiamo, quindi, a consegnare leedizioneai protagonisti della gara dellacon alcuni piloti che meritano voti altissimi, mentre altri una decisa “tirata d’orecchie”. LEDEL GP D’ITALIAVOTO 10. Una gara veramente impeccabile, in stile “Vecchio”, quello che in Yamaha sapeva dominare. Il maiorchino, infatti, conferma di essere il migliore quando si spegne il semaforo, scattando in maniera bruciante. In curva 1 è già al comando dopo aver saltato Valentino, prende la testa e, da quel momento in ...