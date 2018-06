MotoGP | Ordine d’arrivo GP Italia 2018 | risultato e classifica

Ordine di arrivo MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e classifica gara Le Mans. Marquez vince - Valentino Rossi terzo - cade Dovizioso : Marc Marquez ha vinto il GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha dominato la gara in sella alla sua Honda e ha infilato il terzo successo consecutivo allungando in classifica generale. Valentino Rossi ha sfruttato una buona pista per la Yamaha ed è riuscito a salire sul terzo gradino del podio alle spalle dell’ottimo Danilo Petrucci. Purtroppo Andrea Dovizioso è caduto da solo quando era in testa alla gara. ...

MotoGP : l’ordine di arrivo del Gran Premio di Francia : Com'è andato il quinto Gran Premio del Motomondiale, corso domenica pomeriggio a Le Mans The post MotoGP: l’ordine di arrivo del Gran Premio di Francia appeared first on Il Post.

Ordine di arrivo MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e classifica gara Le Mans : A Le Mans è andato in scena uno spettacolare GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito transalpino è successo davvero di tutto, non sono mancate le emozioni e il divertimento è stato ai massimi livelli. Purtroppo Andrea Dovizioso è caduto da solo mentre era in testa alla gara, sono scivolati a terra anche Andrea Iannone e il poleman Johann Zarco. Valentino Rossi ha ruggito salendo sul podio ma ancora Marc Marquez ha ...

MotoGP : l’ordine di arrivo del Gran Premio di Spagna : Com'è andato il quarto Gran Premio del Motomondiale, corso domenica pomeriggio a Jerez The post MotoGP: l’ordine di arrivo del Gran Premio di Spagna appeared first on Il Post.

MotoGP - GP Spagna 2018 : ordine d’arrivo - risultato e classifica : A Jerez de la Frontera è andato in scena uno scoppiettante GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Non sono mancati i colpi di scena in una gara estremamente avvincente e appassionante dove tutti i big si sono dati battaglia per la vittoria: Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Dani Pedrosa hanno regalato uno show emozionante mentre Valentino Rossi è andato un po’ in difficoltà. GP Spagna 2018: ordine ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : ordine di arrivo e classifica. Marc Marquez vince ad Austin - podio Iannone - Valentino Rossi quarto - Dovizioso quinto : Marc Marquez ha vinto il GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Honda ha letteralmente dominato la gara sul circuito di Austin, conquistando il sesto successo consecutivo su questo tracciato. L’iberico è stato letteralmente imprendibile per tutti gli avversari. Maverick Vinales si è dovuto accontentare della seconda posizione precedendo Andrea Iannone che ha così conquistato un podio prezioso. Valentino ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : ordine di arrivo e classifica : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GP DELLE Americhe Il GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP, è stato estremamente appassionante e avvincente. Non sono mancate le emozioni sul circuito di Austin. Di seguito l’ordine di arrivo e la classifica finale della gara. GP Americhe 2018: classifica FINALE E ordine DI arrivo FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...